Çocuk – Gençlik Oyunu” DOLAP, 24 Ocak’ta Türkan Saylan Kültür Merkezinde!

46. İsmet Küntay Tiyatro Ödüllerinde “Yılın En Başarılı Çocuk – Gençlik Oyunu” ödülünü alarak büyük bir başarıya imza atan DOLAP, 24 Ocak’ta Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezinde tiyatroseverlerle yılın ilk oyununda buluşmaya hazırlanıyor.

Bu oyunu özel kılan ne mi? DOLAP, sahnede yer alan 8-18 yaş arası tam 25 genç yeteneğin yaratıcı performansıyla adeta geleceğin yıldızlarına sahne oluyor. Üstelik bu çocuk ve gençler, yıllardır Çocuk Genç Sanat Tiyatro (ÇGST) çatısı altında tiyatro eğitimi alıyor. Sahneye adım attıkları andan itibaren profesyonellikleriyle göz dolduruyorlar. Performanslarıyla ödüllere layık görülmeleri ise işte bu uzun soluklu emeğin bir göstergesi!

DOLAP, hızla dijitalleşen ve bireyselliğin ayyuka çıktığı bir dünyada, gençlerin kimlik arayışını ve özgünlük mücadelesini anlatıyor. “Ben kimim? Kim olmak istiyorum?” gibi cesur sorular, bu genç yeteneklerin sahneden haykırdığı ve herkese ilham olduğu bir hikayeye dönüşüyor. DOLAP, bir tiyatro performansından çok daha öte, çocukların ve gençlerin yaratıcılıklarını özgürce ifade edebildikleri bir platform.

Geçtiğimiz yıl 46. İsmet Küntay Tiyatro Ödüllerinde “Yılın En Başarılı Çocuk – Gençlik Oyunu” ödülünü alarak büyük bir başarıya imza atan DOLAP, 24 Ocak’ta Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezinde tiyatroseverlerle buluşacak.

25 YETENEKLİ ÇOCUK

Gençlerin dünyaya bambaşka pencerelerden bakmasını, kimlikleriyle barışarak kendilerini cesurca ifade etmelerini amaçlayan DOLAP, 8-18 yaş arasındaki 25 yetenekli çocuğun ve gencin sahne performansıyla yaşıtlarına hem ilham hem de güç aşılıyor. HanSpaces‘te 5 ay süren titiz provaların ardından oyunun sahnesi Nurus’un sıra dışı ve eğlenceli tasarımı ‘Matilda’ koltuklarıyla hayat buluyor, alışılagelmiş dekorları bir kenara bırakıp izleyicilere görsel bir şölen sunuyor.

Künye

Yazan/ Yöneten: Yonca İnal

Yapımcı: Biraderler Yapım

Müzik: Orçun Tekelioğlu & Arda Aydın

Koreografi: Ece Irmak Albayrak

Oyuncular: Ali Murat Duru, Arman Selami, Aslı Ege, Beliz Atila, Defne Alıcı, Derin Karakan, Dina Urgancılar, Duru Hoşver, Ekin Aytekin, Ela Su Bozkurt, Elif Aydoğan, Elif Engür, Emir Berk Sezek, Kaan Başar, Lal Ergül, Masal Deniz Eğilmezbaş, Melisa Kalafatoğlu, Mira Sertdemir, Mira Türkmenoğlu, Mısra Vera Bacak, Nehir Aydoğan, Nehir İbrahimoğlu, Yasemin Sayit, Yusuf Selim Ünal.

Psikolojik Danışman: Uzm. Dr. Süleyman Hecebil (Psikoloji Dünyası)

Teşekkürler: Allpoints Restaurant Group, HanSpaces, Ispanak Müzik, Medya Barter, Nurus, Shiva Textile, Spectrum, Tepe Emlak.

2025 Oyun Takvimi

24 Ocak Cuma Türkan Saylan Kültür Merkezi (Şubat tatili)

16 Şubat Pazar Türkan Saylan Kültür Merkezi

21 Mart Cuma Türkan Saylan Kültür Merkezi

26 Nisan Cumartesi Türkan Saylan Kültür Merkezi

17 Mayıs Cumartesi Türkan Saylan Kültür Merkezi