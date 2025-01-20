‘Kare Kare İstanbul’ sergisi Maltepe’de açıldı

Kültür-Sanat 18 Ocak 2025

Avrupa’dan Türkiye’ye döndüğümden beri orada izlediğim veya tiyatro festivalinde ülkemizi ziyaret eden yabancı oyunlar haricinde özgün bir dil seyretme sıkıntısı yaşıyordum. Şahika Tekand’ın On Adımda Unutmak isimli oyununu çember dışında bırakırsam oyunların multidipipliner ve multivizyoner bir yaklaşımla sahneye konulduğuna da da şahit olamıyordum. Ta ki Khora’yı izleyene dek… İLGİLİ HABER “Salıncak” Seyircisiyle Buluşuyor Oyun, çağı […]