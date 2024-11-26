Doğal Satsuma Mandalina alarak LÖSEV’e destek olabilirsiniz

LÖSEV’in, Seferihisar Çiftliği’ndeki, bereketli ağaçlardan toplanan doğal kokulu, sulu, çekirdeksiz ve ince kabuklu satsuma mandalinaları Gıda Laboratuvarları’nda analiz edilerek dalından sofralara sağlık getiriyor.

Üretiminde hiçbir katkı maddesi bulunmadığına dair onay alan satsuma mandalinalar, Vakfa kayıtlı lösemi ve kanser tedavisi devam eden çocuklara, yetişkin kanser hastalarına da LÖSEV tarafından özenle hazırlanarak ulaştırılıyor. Tamamen doğal, üretiminde zehirli tarım ilacı, sarartmak için kullanılan ve yüksek kanserojen içeren etilen gazı, raf ömrünü uzatabilmek için kullanılan parafin gibi maddelerin kesinlikle yer almadığı satsuma mandalinalardan köy okullarında eğitim-öğrenim gören çocuklara da gönderim yapılıyor.

Satışlarından elde edilen gelirlerle lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların tedavi ve eğitim masraflarına katkı sağlanması amaçlanan Satsuma Mandalinaları kamuoyunun da satın alması amacıyla satışa sunularak herkesin doğal gıdalarla sağlıklı beslenebilmesine olanak sağlıyor. Üretilen katkısız mandalinalar ile amaç, kanserojenlerden uzak doğal üretimin hala yapılabilir olduğunu ve herkesin kansersiz yaşam için doğal beslenmesi gerektiğini vurgulamak.

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Hasat LÖSEV’e Gönül Verenlere Emanet

Dalından toplanmasından, kutulanıp transferine kadar tüm aşamalarda LÖSEV’in iyileşmiş gençleri, aileleri ve LÖSEV gönüllüleri rol alıyor. Amaç, tek bir mandalinanın dahi çürümeden tüketicilere ulaştırılmasını ve satışlarından elde edilen gelirlerle iyileşmeyi bekleyen lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların tedavi ve iyileşme süreçlerine katkı sağlamak.

İzmir Seferihisar’da bulunan LÖSEV Doğal Gıda Çiftliği-284 dönümlük arazide, mandalina başta olmak üzere; nar, zeytin, kayısı, şeftali, incir, armut, ayva, hünnap gibi 12 bine yakın ağaç ve 150 üzüm bağı yer alıyor.

Dr. Ezer : “Üreterek Kazanacağız”

Çığ gibi artan lösemi ve kanser hastalıklarının nedenlerinden birisi de kanserojen dolu sağlıksız beslenme. Tüketilen gıdalardaki tarım ilacı kalıntıları, mandalina gibi ürünlerde renginin sarartılması ya da kırmızı olması için kullanılan zehirli etilen gazı, üzerine sürülen parafin gibi kimyasalların hepsi kansere yol açabiliyor. “Lösemi ve kanser tedavi edilebildiği gibi önlenebilen de bir hastalıktır.” diye yola çıkan LÖSEV Kurucu Başkanı Pediatrik Hematolog Dr. Üstün Ezer: “LÖSEV olarak topluma örnek olmak ve çözüm önerileri sunmak istiyoruz. Tehlikenin farkındayız. Bu yüzden, tarla ve çiftliklerimizde doğal gıda ve hayvancılık yaparak kendimiz üretiyor, halk sağlığı için sağlıklı gıdalar sunuyoruz. Dünya açlıkla savaşırken biz üreterek kazanacağız.”

Sağlıklı Beslen Sen de Kansere Dur De!

Kanserle mücadelede önleyici adımlar ve sağlıklı beslenme en az ilaçlar kadar önem taşıyor. LÖSEV’in doğal satsuma mandalinaları gibi sağlıklı ve doğal besinlerin tüketimi, özellikle güçlü bir antioksidan ve C vitamini kaynağı olarak sağlık için büyük fayda sağlıyor.

LÖSEV’in sağlıklı ve katkısız ürünlerine ulaşmak için www.lsvdukkan.com adresini ziyaret edebilir, LÖSEV’in mağaza ve stant noktalarına ulaşarak alışverişlerinizi yapabilir ya da 0312 447 06 60 numaralı telefondan LÖSEV’i arayarak siparişlerinizi iletebilirsiniz.