ANADOLU YAKASI İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ (AYİDER) BAŞKANI HAKAN ŞİŞİK: “KONUT SATIŞLARINDA TARİHİ TOPARLANMA OLDU”
Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Böylece 2022 yılı konut satış rakamlarına geri döndük.
Aralık ayında da konut satışlarının pik yaparak yani başka bir ifadeyle yüzde 53,4 oranında artması, yılı 1 milyon 478 bin 25 olarak kapatmamıza katkı sağlarken bizi dahi ters köşe yaptırdı. Çünkü bu yıl için hedefimiz 1 milyon 350 bin rakamını geçeceğimiz yönündeydi.
İpotekli konut satışlarında baktığımızda da Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentisi nedeniyle fiyatların artacağı yönündeki beklenti ve yine kira artışlarında ocak ayıyla birlikte yükseliş birçok kişiyi konut kredisine yönlendirdi.
Bazı bankalarda ilk evini alacaklara yönelik kredi oranının yüzde 3’ün altına inmesi aralık ayında ipotekli konut satışlarında yüzde 285,3 oranında artış gerçekleştirdi. Aynı zamanda diğer konut satış rakamlarına baktığımızda da konut firmalarının özel faiz kampanyaları ve ödeme koşullarıyla olan projelerine ilginin artığını söyleyebiliriz.
Yine elinde toplu parası olanlar için de indirimli fiyatlardan konut almak için de doğru bir zaman oldu. Ocak ayıyla birlikte konut satışlarındaki artış devam edecektir. Merkez Bankası’nın faiz indirmesiyle birlikte faizler daha da geriye geleceği için bu yıl yatırımcı yeniden rotasını gayrimenkule çevirecektir. Aynı zamanda kiralardaki artış da yeniden ev sahipliği oranlarının artmasına da katkı sağlayacaktır.
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