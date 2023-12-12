Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu! Eril Alperen nereliydi?

Son dakika MSB duyurdu! Milli Savunma Bakanlığı Teğmen Eril Alperen Emir’in şehit olduğunu duyurdu. Şehidimiz nereliydi?
MSB son dakika duyurdu! 1 Askerimiz şehit!
MSB’den yapılan açıklamaya göre, “Pençe kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız Teğmen Eril Alperen Emir şehit olmuştur.” ifadeleri kullanıldı.
2021 yılında Kara Harp okulu anafatalar mezunu olan şehidimiz Eril Alperen Emir daha önce de “Daha ölmedim” paylaşımında bulunmuştu.
Eril Alperen Emir nereliydi?
Şehit Teğmen Eril Alperen Emir, Ankara Altındağ’lıydı. Şehidin babasının emekli polis olduğu öğrenildi.
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