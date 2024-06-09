Kendi Hazırladıkları Şile Bezi Kıyafetlerini Mini Defileyle Sundular

Şile Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu etkinlikleri kapsamında Şile Kültür Merkezinde düzenlediği yıl sonu gecesinde Şile Bezinden hazırlanan ve kursiyerler tarafından işlenen kıyafetler mini bir defileyle sergilendi.
Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin bir yıl boyunca aldıkları eğitimler sonunda kendi dokudukları ve modelleme hazırlıkları ile birlikte çoğunluğu el işlemesi olan 20 adet Şile Bezi kıyafetleri Amatör Manken ruhuyla muhteşem bir defile gerçekleştirdiler. Sahnede profesyonel mankenleri aratmayacak kadar başarılı performanslarının yanında kıyafetlerde yer alan el işlemeleri ve modeller katılımcıların beğenisiyle izlendi.
Program açılış konuşmasını gerçekleştiren Kurum Müdürü Yüksel Urun Şile’nin ismini Dünyaya duyuran Şile Bezimizi kendi atölyelerimizde dokuyup eğitmenlerimiz eşliğinde kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan kıyafetler için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamımıza teşekkür ediyorum dedi.
Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Hvn Svn Albay Mehmet Sutaşır, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Faruk Ucer, Halk Eğitim Müdürü Yüksel Urun katılımcılar arasında yer aldı.
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