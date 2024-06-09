Elif Buse Doğan, “Bitti” ile Yeni Bir Dönem Başlatıyor!

Müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren ve üretimlerine hız kesmeden devam eden Elif Buse Doğan, yeni şarkısı “Bitti” ile müzik listelerinde iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor.
Pop türündeki bu duygusal ve sarsıcı şarkının söz ve müziği Ramazan Kızılpınar’a ait olup, düzenlemesi yetenekli müzisyen Çağrı Telkıvıran tarafından gerçekleştirildi. Şarkının büyüleyici atmosferine Mehmet Süzenler’in klarneti ve Doğukan Aydın’ın gitarı eşlik ederken mix ve master çalışmaları ise Özgür Yurtoğlu tarafından yapıldı.
Elif Buse Doğan’ın yeni klibi, egzotik ve büyüleyici Marakeş’te çekildi. Klibin yönetmenliğini Kaan Yorulmaz üstlenirken, Doğan’ın klipteki performansı izleyenleri adeta büyüledi. Görsel zenginliği ve Elif Buse Doğan’ın duygusal performansıyla göz dolduran klip, müzikseverlerin beğenisini topluyor.
Müzik kariyerindeki başarılarına bir yenisini daha ekleyen Elif Buse Doğan, “Bitti” şarkısıyla hayranlarına unutulmaz bir müzik deneyimi sunarak müzik listelerinde üst sıralara göz kırpıyor. Yeni projesjnde bambaşka bir sanatçı olarak karşımıza çıkan Elif Buse Doğan, güçlü sesi ve tarzıyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
Elif Buse Doğan’ın yeni şarkısı “Bitti” 7 Haziran Cuma gününden itibaren EBD Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayında!
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