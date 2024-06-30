Elektrik Teknisyenleri Odası Uyarıyor: “Elektrik Yangınları Ansızın Gelir”

Elektrik yangınları, modern toplumların karşı karşıya olduğu en ciddi tehditlerden biridir. Her yıl yüzlerce kişi elektrik kaynaklı yangınlar nedeniyle hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. İstanbul İtfaiye Müdürlüğü’nün açıklamasına göre yangınların yüzde 70’inin elektrik kaynaklı olduğu tespit edilmiştir.

Toplumu elektrik yangınları konusunda bilgilendirmek ve yangın öncesi alınması gereken önlemler ile yangın esnasında yapılması gerekenler hakkında açıklama yapan Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali “Ülkemiz, iklim değişikliği yüzünden yazın aşırı sıcaklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumda, insanların klima, derin dondurucu gibi elektrikli ev aletlerini yoğun kullanması ve iş yerlerinde network altyapılarının bulunduğu server odalarının 24 saat soğutma ihtiyacı duyulması, aşırı sıcakların getirdiği ek yükler nedeniyle kabloların ısınmasına ve sigortaların yetersiz kalmasına yol açmakta, bu da yangın riskini artırmaktadır” dedi.

Evlerimizi ve iş yerlerimizi korumak için elektrik tesisatının altyapısının kontrol ettirilmesi ve imkân varsa yangına dayanıklı (Halogen Free) yangın sırasında alevi iletmeyen, zehirli duman çıkarmayan kablolarla tesisatın yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Bozali “Elektrik devrelerinde aşırı yüklenme, yanlış montaj, düşük kaliteli malzeme kullanımı ve bakım eksikliği gibi nedenler yangına yol açmaktadır. Yangınlar, sadece maddi hasarlara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda can kayıplarına da neden olur. Ev tipi yangınların yanı sıra iş yerlerindeki yangınlara da dikkat etmeliyiz. Başta elektrik devrelerinin düzenli bakımı olmak üzere, yük dengelemesi, kısa devre koruması ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hayati öneme sahiptir. Herkesi elektrik yangınları konusunda daha bilinçli olmaya ve gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz. Unutmayın, yangınlar önlenebilir ve sizin alacağınız basit önlemler büyük felaketleri engelleyebilir.” Sözleriyle vatandaşları uyardı.

Yangınlara Karşı Alınması Gereken Önlemler:

Tesisat Bakımı: Elektrik sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve kusurlu parçaların zamanında değiştirilmesi gerekir.

Yük Dengeleme: Aşırı yüklenmeyi önlemek için elektrik devrelerindeki yüklerin uygun şekilde dengelenmesi şarttır.

Kısa Devre Koruması: Kısa devrelerin oluşmasını önlemek için devre kesiciler ve sigortaların etkin şekilde kullanılması önemlidir.

Yangın Söndürücüler: Elektrik yangınları için uygun yangın söndürücülerin bulundurulması ve kullanılması şarttır.

Elektrik yangınına müdahale ederken, öncelikle güvenliğinizden emin olun, elektriği kesin ve uygun yangın söndürücü ile yangını kontrol altına almaya çalışın.

ETOAKADEMİ, 2022 yılında sektördeki ihtiyaçlara cevap vermek ve elektrik teknisyenlerinin mesleki becerilerini artırmak amacıyla kurulmuştur. Akademi, sunduğu eğitimlerle sektördeki yenilikleri takip eden, donanımlı ve yetkin elektrik teknisyenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitimler, üyelere özel olarak tasarlanmakta ve sürekli olarak güncellenmektedir.

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bozali ve yönetim kurulu üyeleri, sektördeki deneyimleri ve liderlikleriyle odayı başarıyla temsil etmekte, odanın vizyonunu ve misyonunu güçlendirerek yenilikçi bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdürmektedirler.

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Enerji’nin eğitim ve gelişim alanında üyelerine sağladığı katkıların bir yansıması olarak önem taşımaktadır. Eğitim boyunca, güneş enerjisi paneli kurulumu ve bakımı konularında teorik ve pratik bilgiler edinen kursiyerler, sektörde daha donanımlı ve bilgili olarak yerlerini almaya hazırdır.