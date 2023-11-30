Cumhurbaşkanlığından 12 günlük tatil jesti! Öğrenciler, Memurlar ve Çalışanlara şimdi duyuruldu

Hükümetten vatandaşlara güzel haber. Milyolarca öğrenci, memur, öğretmen ve çalışanların beklediği tatil haberi geldi. Tatillerin birleşmesiyle 12 günlük tatil şimdiden vatandaşlara ilaç gibi gelecek. Resmi olarak duyurulan tatilin detayları sizlerle.

Tüm kamu persoenli, öğretmenler, öğrenciler, memurlar ve çalışanı ilgilendiren tatil vatandaşı sevindirdi. Resmi olarak açıklanan yeni tatil için herkes büyük sevinç yaşadı.

Türkiye’de resmi tatiller ve dini bayram tatilleri çalışanlara, memurlara ve öğrencilere nefes oluyordu. Bu doğrultuda yapılan bir birleştirme ile tatiller uzuyordu. Hükümetin aldığı karara göre 2024 gelmeden tatillerle geldi. 2024 yılında vataşdaşlara 9 günlük tatil geliyor. Özellikle öğrencilere, öğretmenlere, çalışanlara ilaç gibi gelen tatilin detayları açıklandı.

İLGİLİ HABER İSKİ Terkos Kültür Evi’ndeki Karne Şenliğinde Doyasıya Eğlendiler

Öğrencilerin kasım ara tatili bitirmesi ardından yeni tatilleri bekliyordu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni düzenleme ile 9 gün ve 3 gün olmak üzere şimdiden vatandaşlara 12 günlük tatil cepte.

2024 Ramazan bayramı tatili 9 gün oluyor!

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, bir birleştirme daha geliyor. 10 Nisan 2024 tarihinde olan Ramazan bayramı çarşamba gününe denk geliyor. 12 Nisan cuma günü Ramazan bayramı bitiyor. 9 Nisan salı günü olan Arefe yarım gün tatil yapılmaktaydı. Hükümet tarafından pazartesi gününde tatil edilmesi gündeme geldi. Ramazan bayramı tatili 9 gün olması bekleniyor. Hükümete yakın kaynaklar Ramazan bayramı tatili 9 gün açıklayacak istihbaratı geldi. Resmi olarak duyuru gelmese de bunun gerçekleşmesi çok mümkün.

Öğrencilere 2. dönem ara tatili olan 8-12 Nisanın tatil olması kamu çalışanları ve memurlar için 1 gün için çocuklarıyla tatil yapması engellenmeyeceği öğrenildi. Öğrenciler ara tatili 8-12 Nisan tarihlerinde yapacağı resmi olarak açıklandı.

Yarıyıl Tatili ne zaman? 22 Ocak – 2 Şubat 2024

2. dönem başlangıcı ne zaman? 5 Şubat 2024

2. dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024

3 günlük Resmi Tatil 2024 başında!

9 günlük tatili resmi olarak bekleyen vatandaşlara 3 günlük resmi tatil duyurusu geldi. 1 Ocak 2024 pazartesi gününe gelen Yılbaşı tatiliyle birlikte, cuma, cumartesi ve pazar 3 günlük bir tatil daha çıktı. Öğrenciler, öğretmenler, memurlar ve çalışanlar 1 Ocak pazartesi günü tatil yapacak. 3 Günlük tatil 2024 yılının tatillerle geçecek mesajı olarak algılandı.

Öğrencilere, öğretmenlere, memurlara ve çalışanlara 2024 bol tatilli geçeceği. 3 günlük ve 9 günlük tatil şimdiden gelen tatiller.