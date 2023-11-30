Cumhurbaşkanlığından 12 günlük tatil jesti! Öğrenciler, Memurlar ve Çalışanlara şimdi duyuruldu

Hükümetten vatandaşlara güzel haber. Milyolarca öğrenci, memur, öğretmen ve çalışanların beklediği tatil haberi geldi. Tatillerin birleşmesiyle 12 günlük tatil şimdiden vatandaşlara ilaç gibi gelecek. Resmi olarak duyurulan tatilin detayları sizlerle.
Tüm kamu persoenli, öğretmenler, öğrenciler, memurlar ve çalışanı ilgilendiren tatil vatandaşı sevindirdi. Resmi olarak açıklanan yeni tatil için herkes büyük sevinç yaşadı.
Türkiye’de resmi tatiller ve dini bayram tatilleri çalışanlara, memurlara ve öğrencilere nefes oluyordu. Bu doğrultuda yapılan bir birleştirme ile tatiller uzuyordu. Hükümetin aldığı karara göre 2024 gelmeden tatillerle geldi. 2024 yılında vataşdaşlara 9 günlük tatil geliyor. Özellikle öğrencilere, öğretmenlere, çalışanlara ilaç gibi gelen tatilin detayları açıklandı.
Öğrencilerin kasım ara tatili bitirmesi ardından yeni tatilleri bekliyordu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni düzenleme ile 9 gün ve 3 gün olmak üzere şimdiden vatandaşlara 12 günlük tatil cepte.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, bir birleştirme daha geliyor. 10 Nisan 2024 tarihinde olan Ramazan bayramı çarşamba gününe denk geliyor. 12 Nisan cuma günü Ramazan bayramı bitiyor. 9 Nisan salı günü olan Arefe yarım gün tatil yapılmaktaydı. Hükümet tarafından pazartesi gününde tatil edilmesi gündeme geldi. Ramazan bayramı tatili 9 gün olması bekleniyor. Hükümete yakın kaynaklar Ramazan bayramı tatili 9 gün açıklayacak istihbaratı geldi. Resmi olarak duyuru gelmese de bunun gerçekleşmesi çok mümkün.
Öğrencilere 2. dönem ara tatili olan 8-12 Nisanın tatil olması kamu çalışanları ve memurlar için 1 gün için çocuklarıyla tatil yapması engellenmeyeceği öğrenildi. Öğrenciler ara tatili 8-12 Nisan tarihlerinde yapacağı resmi olarak açıklandı.
Yarıyıl Tatili ne zaman? 22 Ocak – 2 Şubat 2024
2. dönem başlangıcı ne zaman? 5 Şubat 2024
2. dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024
9 günlük tatili resmi olarak bekleyen vatandaşlara 3 günlük resmi tatil duyurusu geldi. 1 Ocak 2024 pazartesi gününe gelen Yılbaşı tatiliyle birlikte, cuma, cumartesi ve pazar 3 günlük bir tatil daha çıktı. Öğrenciler, öğretmenler, memurlar ve çalışanlar 1 Ocak pazartesi günü tatil yapacak. 3 Günlük tatil 2024 yılının tatillerle geçecek mesajı olarak algılandı.
Öğrencilere, öğretmenlere, memurlara ve çalışanlara 2024 bol tatilli geçeceği. 3 günlük ve 9 günlük tatil şimdiden gelen tatiller.
İlgili Haberler
Cumhuriyet’in ilk modern meydanlarından Taksim Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Müzesi’ne kavuştu! Meydanın simge yapılarından Taksim Maksemi, İBB Miras’ın özenli restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının ardından İBB Cumhuriyet Müzesi olarak kapılarını açtı. Cumhuriyet Müzesi’nin açılışı, 8 Haziran Cumartesi akşamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, […]
Şile Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu etkinlikleri kapsamında Şile Kültür Merkezinde düzenlediği yıl sonu gecesinde Şile Bezinden hazırlanan ve kursiyerler tarafından işlenen kıyafetler mini bir defileyle sergilendi. Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin bir yıl boyunca aldıkları eğitimler sonunda kendi dokudukları ve modelleme hazırlıkları ile birlikte çoğunluğu el işlemesi olan 20 adet Şile Bezi kıyafetleri Amatör Manken […]
Müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren ve üretimlerine hız kesmeden devam eden Elif Buse Doğan, yeni şarkısı “Bitti” ile müzik listelerinde iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Pop türündeki bu duygusal ve sarsıcı şarkının söz ve müziği Ramazan Kızılpınar’a ait olup, düzenlemesi yetenekli müzisyen Çağrı Telkıvıran tarafından gerçekleştirildi. Şarkının büyüleyici atmosferine Mehmet Süzenler’in klarneti ve Doğukan […]
10 Haziran haftanın en düşük katsayılı günüdür. 10 Haziranda zayıf fay hatlarında depremler ve olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir. Hafta boyu ve bilhassa 10 Haziranda Yengeç burcu evimize ve sembolize ettiklerine dikkat etmemiz gerekebilir. Hafta boyu Başak ve Balık burcu evlerimiz ise son derece olumlu etkiler alabilir. İşte Hafta boyu en çok konuşulacak transitler: […]