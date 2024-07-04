KADIKÖY’DE KAPANAN ÇİÇEKÇİ TEZGAHLARI GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURUYOR

Yaz geldi, Kadıköy’de belediye tarafından belirlenen noktalarda satış yapan çiçekçiler, tezgahlarını bir bir kapatmaya başladı. Tezgahların kapanmasıyla ortaya çıkan görüntü kirliliği, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, anılan tezgahların düzensizliğinden şikayetçi olup, belediye yetkililerinin gereken hassasiyeti göstermesini istiyor.
Bir mahalle sakini, “Nasıl ki bir bahçeye çiçekler güzellik katıyorsa, seyyar çiçekçiler de sokaklarımıza güzellik katıyor. Ancak bazı çiçekçiler, tezgahlarını özensiz bir şekilde kapatıp gitmiş. Sokaklarımız zaten kentsel dönüşüm inşaatları nedeniyle toz duman içinde. Bozulan kaldırımlar ve kırılan babalar yeterince görüntü kirliliği yaratıyor. Şimdi buna çiçekçi tezgahları eklendi” dedi.
Bir vatandaşın ise, Marmaray/Göztepe durağındaki çiçekçi tezgahına, “Belediye zabıta nerede yakışıyor mu?” şeklinde not yazdığı görüldü.
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