Geleceğin Sporu, HADO Japonya Milli Takımı İstanbul’da Kamp Yapacak

HADO Milli Takımı, 12-15 Eylül 2024 tarihleri arasında İngiltere’nin Brighton şehrinde düzenlenecek HADO Avrupa Şampiyonası öncesinde 3-6 Temmuz tarihlerinde HADO Japonya Milli Takımı ile birlikte çalışmalar gerçekleştirecek. Antrenör Onurcan Şimşek yönetiminde 25 Mayıs tarihinden bu yana 17 sporcu ile birlikte Beyoğlu Grand Pera AVM’de bulunan HADO Deneyim Merkezi’nde hazırlıklarını sürdüren millilerimiz, Avrupa Şampiyonası öncesinde HADO Japonya Milli Takımı ile kamp yapacak.
Daha önce iki kez Dünya Şampiyonu olan ve hem Kıta hem de Dünya Şampiyonası organizasyonu hazırlıklarını ülkesinde gerçekleştiren HADO Japonya Milli Takımı ise Avrupa’nın en iyi HADO ligine sahip olan ülkemizde çalışmalar yapacak. 3-6 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak kampta millilerimiz, HADO Japonya Milli Takımı ile HADO Avrupa Şampiyonası öncesi en ciddi hazırlık sürecini geçirecek.
Türkiye’deki 50 üniversite ve 15 ilde pilot olarak gençlerle buluşan, ayrıca Okul Sporları bünyesinde de yer alan HADO, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Ünilig’in branş sporu olma özelliğini de taşımaktadır. Türkiye hem takım hem de sporcu sayısı bakımından dünyada HADO oynanan diğer ülkeleri geride bırakmaktadır.
Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olarak altın madalya kazanan Ay-yıldızlılarımız, 2022 yılında Fransa’da Avrupa 2.’liği ve 2023 yılında Japonya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda da 5.’lik elde etmişti. HADO Türkiye Milli Takımı, 12-15 Eylül 2024 tarihleri arasında İngiltere’de bir kez daha podyuma çıkmak mücadele edecek.
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