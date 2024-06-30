RIFAT ILGAZ ŞİİR ÖDÜLÜ FAHRETTİN KOYUNCU’NUN

Cide Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü” sonuçları açıklandı. Tuğrul Keskin, Haydar Ergülen, Çiğdem Sezer, Kaan Tanyeri ve İbrahim Tığ’ın yer aldığı seçici kurul, Fahrettin Koyuncu’nun “Dönemeçte Sessizlik” adlı kitabını birinciliğe, Koçer Avcı’nın “Güneşli Öğleden Sonraları Anımsamadığımız Şeyler” adlı kitabını oy birliğiyle Seçici Kurul Özel Ödülü’ne layık gördü.
Seçici kurul, Fahrettin Koyuncu’nun “Dönemeçte Sessizlik” adlı kitabını birinciliğe layık görmesinin gerekçesini, “Sosyal ve tarihî olgulara insancıl duyarlılığı, bu olaylar karşısında takındığı bireysel tavrı açıklıkla ortaya koyarken içeriğin şiir dilini gölgelemesine izin vermemesi ve çağının tanığı bir tutum belirleyerek Rıfat Ilgaz şiir yatağından akan bir şiiri günümüze taşıması gerekçesiyle 2024 yılı Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü, Fahrettin Koyuncu’nun “Dönemeçte Sessizlik” adlı kitabına verilmiştir” şeklinde açıkladı.
Ödül töreni, Rıfat Ilgaz’ın memleketi Cide’de, 6 Temmuz 2024 tarihinde, Cide Belediyesi tarafından düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.
Cide Belediye Başkanı Necdet Demir, tüm katılımcılara ve seçici kurul üyelerine teşekkür etti. Başkan Demir, “Cide’mizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden olan, büyük şair-yazar Rıfat Ilgaz’ı anmak, onun eserlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlediğimiz yarışmamız sonuçlandı. Birinci olan Fahrettin Koyuncu’yu ve Seçici Kurul Özel Ödülü’ne layık görülen Koçer Avcı’yı kutluyorum. Yarışmamızın diğer katılımcıları ve seçici kurul üyelerine de teşekkür ediyorum. Ülkemiz edebiyatına bir nebze olsun katkı verebildiysek ne mutlu bize. 6 Temmuz 2024 tarihindeki etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.
İlgili Haberler
Elektrik yangınları, modern toplumların karşı karşıya olduğu en ciddi tehditlerden biridir. Her yıl yüzlerce kişi elektrik kaynaklı yangınlar nedeniyle hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. İstanbul İtfaiye Müdürlüğü’nün açıklamasına göre yangınların yüzde 70’inin elektrik kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Toplumu elektrik yangınları konusunda bilgilendirmek ve yangın öncesi alınması gereken önlemler ile yangın esnasında yapılması gerekenler hakkında açıklama yapan […]
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığından açıklama: “Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz!” Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması kararı ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Vatan Partisi’nin Türkiye ekonomisinin kurtuluşu için çözüm önerilerini kamuoyuna duyurdu. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması […]
Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Başkanı Aziz Koçal tarafından yapılan açıklama da; Enflasyon ile mücadele gerekçesi ile maaşlı/ücretli ve emeklilerimize yapılmak istenmeyen zamlar, sermaye temsilcileri talep edince yağmur gibi yağmaya başladı. Tüketicinin en temel ihtiyaçlarından olan elektriğe yapılan zam vatandaşın içinde bulunduğu yoksulluğun açlığın derinleştirilmesi ve karanlığa gömülmesi demektir. Başta yaşam hakkı olmak üzere, beslenme, […]
Cumhuriyet’in ilk modern meydanlarından Taksim Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Müzesi’ne kavuştu! Meydanın simge yapılarından Taksim Maksemi, İBB Miras’ın özenli restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının ardından İBB Cumhuriyet Müzesi olarak kapılarını açtı. Cumhuriyet Müzesi’nin açılışı, 8 Haziran Cumartesi akşamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, […]