RIFAT ILGAZ ŞİİR ÖDÜLÜ FAHRETTİN KOYUNCU’NUN

Cide Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü” sonuçları açıklandı. Tuğrul Keskin, Haydar Ergülen, Çiğdem Sezer, Kaan Tanyeri ve İbrahim Tığ’ın yer aldığı seçici kurul, Fahrettin Koyuncu’nun “Dönemeçte Sessizlik” adlı kitabını birinciliğe, Koçer Avcı’nın “Güneşli Öğleden Sonraları Anımsamadığımız Şeyler” adlı kitabını oy birliğiyle Seçici Kurul Özel Ödülü’ne layık gördü.

Seçici kurul, Fahrettin Koyuncu’nun “Dönemeçte Sessizlik” adlı kitabını birinciliğe layık görmesinin gerekçesini, “Sosyal ve tarihî olgulara insancıl duyarlılığı, bu olaylar karşısında takındığı bireysel tavrı açıklıkla ortaya koyarken içeriğin şiir dilini gölgelemesine izin vermemesi ve çağının tanığı bir tutum belirleyerek Rıfat Ilgaz şiir yatağından akan bir şiiri günümüze taşıması gerekçesiyle 2024 yılı Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü, Fahrettin Koyuncu’nun “Dönemeçte Sessizlik” adlı kitabına verilmiştir” şeklinde açıkladı.

Ödül töreni, Rıfat Ilgaz’ın memleketi Cide’de, 6 Temmuz 2024 tarihinde, Cide Belediyesi tarafından düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Cide Belediye Başkanı Necdet Demir, tüm katılımcılara ve seçici kurul üyelerine teşekkür etti. Başkan Demir, “Cide’mizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden olan, büyük şair-yazar Rıfat Ilgaz’ı anmak, onun eserlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlediğimiz yarışmamız sonuçlandı. Birinci olan Fahrettin Koyuncu’yu ve Seçici Kurul Özel Ödülü’ne layık görülen Koçer Avcı’yı kutluyorum. Yarışmamızın diğer katılımcıları ve seçici kurul üyelerine de teşekkür ediyorum. Ülkemiz edebiyatına bir nebze olsun katkı verebildiysek ne mutlu bize. 6 Temmuz 2024 tarihindeki etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.