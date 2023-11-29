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Kadıköy Gazetesi

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İBB’DEN GENÇ SİBER GÜVENLİKÇİLERE EĞİTİM

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarafından 7 Ekim’de başlayıp 96 saat süren eğitim programı 18 Kasımda sona erdi. 268 adayın başvuru yaptığı programı başarıyla tamamlayan 38 uzmana sertifikaları düzenlenen törenle Tech Istanbul Şişhane’de verildi.

Açılış konuşmasını İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay ve İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı Nihat Narin‘in yaptığı törene İBB İnsan Kaynakları Daire Başkanı Nurcan Alan, İBB Enstitü İstanbul İSMEK Koordinatörü Canan Aratemür Çimen, İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri Koordinatörü Ebru Demir, İSTTELKOM Bilişim Servis Operasyonları Müdürü Sinan Öztimur ve BBS Genel Müdürü Bekir Alp Sayın katılarak adaylara projenin önemi, beklenti ve iş deneyimlerini aktardı.

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Eğitimle Ne Amaçlanıyor?

Bilgi teknolojileri alanında oluşturulan bu önemli sosyal sorumluluk projesi ile  İBB Bölgesel İstihdam Ofisi aracılığıyla sektörel firmalarla iş görüşmeleri sağlanarak nitelikli genç istihdamına destek olunması hedefleniyor.

Programın Konu Başlıkları Neler?

Genel Kavramlar, Güvenlik Terminolojileri, İşletim Sistemi Temelleri ve Ağ Temelleri, Log Yönetimi ve SİEM, Zafiyet Yönetimi, Olay Öncesi ve Sonrası Müdahale Yöntemleri, Günel Güvenlik Seviyesinin Belirlenmesi, Saldırı Tespit Yöntemleri ve SOC Araçları eğitim programının temel konularını oluşturuyor.

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Admin
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Bölgesel İstihdam Ofisi
ENSTİTÜ İSTANBUL
genç
ibb
İBB’den
ismek
SİBER GÜVENLİKÇİLERE EĞİTİM

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