AYEDAŞ Anadolu Yakası’nı Bakım ve Yatırımlarıyla Aydınlattı

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden AYEDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren AYEDAŞ, yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

AYEDAŞ, hizmet verdiği 8.153 trafo ve 34.911 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir kent için Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar’da 31.440 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren AYEDAŞ ekipleri, yine adı geçen ilçelerde 2.098 pano ile 128 trafo ve 2.098 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile AYEDAŞ 2023 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

AYEDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 652 kilometrelik yeni kablo döşeyen AYEDAŞ ekipleri 1.119 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 462 elektrik panosu ile 79 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan AYEDAŞ, www.ayedas.com.tr, Ayedaş 186 Mobil Uygulaması, 0(216) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Ayedaş’ın İstanbul Anadolu Yakası’nda bakım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden sürecek.