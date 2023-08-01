Türkiye’nin En Genç Festivali Üsküdar’da, Buray ve Mavi Gri Konseri Coşturdu

Üsküdar Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Türkiye’nin en genç festivali ‘’Üsküdar Gençlik Festivali’’ büyük bir coşkuyla başladı. Harem Meydanı’nda düzenlenen festival ilk gününde ünlü şarkıcı Buray ve gençlerin yakından takip ettiği rock grubu Mavi Gri’yi ağırladı. Müzik ziyafetinin gerçekleştiği Harem Meydanı’na binlerce genç akın etti. Festivalde sahneye ilk olarak Mavi Gri grubu çıktı. Mavi Gri sahnede ‘’Dünyanın En Güzel Kızı’’, ‘’O Ben Olamam’’, ‘’Kır Çiçeğim’’, ‘’Aklımı Kaçırdım’’, ‘’Çok Özledim’’, ‘Senin Hakkında’’, Sonbaharda’’ gibi en güzel şarkılarını Harem meydanını dolduran gençlerle birlikte seslendirdi.

100 Bin Genç Buray Şarkılarını Söyledi

Mavi Gri’nin ardından sahneyi ünlü şarkıcı Buray’ın devraldığında konser alanında gençlerin coşkusu adeta zirve yaptı. Harem meydanı ve çevresinde toplanan 100 binden fazla genç ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Buray sahnede ‘’Kış Bahçeleri’’, ‘’Sen Sevda Mısın?’’, ‘’Seni Sevmiyorum Artık’’, ‘’Aşk Mı Lazım’’ başta olmak üzere en sevilen şarkılarını gençlerle birlikte söyledi.

Türkmen: ‘’Gençler Ülkemizin Geleceği”

Konser arasında sahneye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gençleri ve sanatçıları selamladı. Sahnede açıklamalarda bulunan Başkan Hilmi Türkmen gençlere “Biz gençlerle iyi zaman geçirmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Gençleri çok seviyoruz. İki gün dahaburadayız.Bu konserlerin, bu festivallerin devamı gelecek. İyi ki gençler var! Gençler için de iyi ki Üsküdar var!Siz geleceksiniz. Sizler bizim ülkemizin geleceğisiniz” dedi.

Türkiye’nin en genç festivali ‘’Üsküdar Gençlik Festivali’’ 6 Ağustos’ta Oğuzhan Koç ve rap müziğin sevilen isimlerinde SagopaKajmer’i, 7 Ağustos’ta ise son dönemin popüler isimleri Semicenk ve DJFunky’i ağırlayacak.