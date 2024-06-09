18 BİN OKULDAN 6 BİN ÇOCUK MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, ALPER GEZERAVCI VE VALİ DAVUT GÜL İLE BULUŞTU

EN İYİ UZAY HİKAYESİ YAZAN ÇOCUKLAR ÖDÜLLENDİRLDİ

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Bilge Çocuk dergisi tarafından Millî Eğitim Bakanlığı himayelerinde gerçekleşen “Uzayda Hayat” kısa hikâye yarışmasının ödül töreni gerçekleşti. Uzay bilimine meraklı 6 bin çocuk, Türkiye’nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Albayrak Grubu yöneticileri ile buluştu. Ödül töreni ile birlikte farklı illerden binlerce öğrenci, İstanbul’un en büyük eğlence merkezi Vialand Tema Park’ta bir araya geldi.

Çocukların araştırma, yazma ve üretme becerilerini geliştirmenin yanı sıra, yerli ve milli şuurla ülke menfaatlerini ön planda tutan uzay bilimi meraklılarının yetişmesine olumlu katkı sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı’nın himayelerinde Bilge Çocuk dergisinin düzenlediği “Uzayda Hayat” kısa hikâye yarışması 1 Nisan tarihi ile öğrencilerin bilgisine sunulmuştu. 18 Bin okuldan yüzlerce öğrencinin hikayesini gönderdiği yarışmanın ödül töreni Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Valisi Davut Gül ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açılış konuşmaları ve ödül takdimleriyle gerçekleşti.

ÇOCUKLAR BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU

Uzay bilimlerine ve uzaya merakı olan çocukları “Uzayda Hayat” kısa hikâye yarışmasında buluşturan proje, Türkiye’deki MEB Bünyesinde bulunan okulların tamamında 5.6.7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında gerçekleşti. Yarışmanın 8 Haziran’da gerçekleşen ödül töreninde bütün çocukları çeşitli hediyeler ve Turkcell’den ücretsiz internet desteği beklerken en iyi hikâyeyi yazan çocuklar eğitim bursu ve eğitim seti sahibi oldu. Aynı zamanda seçilen hikâyeler Bilge Çocuk dergisinde yayımlanırken, minikler ödüllerini törenin değerli konuklarından alarak ömürleri boyunca unutamayacakları gurur dolu bir an yaşadılar.

EN İYİ HİKÂYE SAHİBİ ÇOCUKLAR AŞAĞIDAKİ GİBİ SIRALANDI;

AHMET YİĞİT ALPAY-ANKARA AHMET FEVZİ ÖREN-ANKARA IŞIK YILDIRIM-SAKARYA DURU BEREN KESER-İSTANBUL ALİ ARAS ÖZDİNÇER-KOCAELİ MERYEM AKÇURU-AYDIN YAREN AKDEMİR-ÇORUM MELİKE ÇAVUŞ-İSTANBUL MEHMET DEMİR DİLEYEN-İSTANBUL ŞEYDA SAK-BURSA

UZAY MERAKLISI BİLGE ÇOCUKLARIN DESTEKÇİSİ ÇOKTU

Albayrak Medya’ya ait Bilge Çocuk dergisi tarafından düzenlenen proje, Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde gerçekleşirken çocukları sevindirmek ve aynı zamanda gelişimine katkı sağlamak amacıyla sponsor olan markalar; TURKCELL, VakıfBank, Türkiye Sigorta, Turkish Airlines, Ziraat Bankası olurken destekçi markalar ise KuveytTürk, Katılım Emeklilik, HDI Sigorta olarak sıraya dizildi.