Survivor Nagihan’ın son durumu: Acun Ilıcalı açıkladı! Nagihan geri dönecek mi?

TV8’in fenomen yarışması Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor’da efsaneleşen yarışmacılardan Nagihan Karadere geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Survivor Nagihan’ın sağlık durumu merak konusu haline geldi. Acun Ilıcalı, Nagihan’ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Survivor Nagihan’ın diskalifiye olma ihtimali güçlendi! İşte detaylar…

TV8’in izlenme rekorları kıran yarışması Survivor All Star 2024 yeni bölümleriyle ekrana damga vurmaya devam ediyor. Haftanın 6 günü ekrana gelen fenomen yarışma da olaylar bitmek bilmiyor. SMS oylamasının olmadığı Survivor 2024’te yarışmacıların performansları kritik önem taşıyor. Kırmızı ve mavi takımlarda yer alan oyuncular haftanın 4 günü dokunulmazlık oyunu oynuyor. Yarışmacıların bireysel performansları kadar; takım halindeki sergiledikleri mücadele adadaki hayatlarının uzamasını sağlıyor. Survivor All Star 2024 kadrosu içerisinde öne çıkan yarışmacılardan biri olan Nagihan Karadere ise geçtiğimiz hafta sakatlık yaşadı. Milli sporcu Nagihan Karadere bacağında meydana gelen sakatlık nedeniyle tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Nagihan Karadere’nin sağlık durumu

Survivor All Star 2024’ün en iddialı yarışmacıları arasında yer alan Nagihan Karadere’nin sağlık durumu merak konusu oldu. Sakatlığı nedeniyle oyunlara devam edemeyen Survivor Nagihan’ın elendiği yönünde iddialar sosyal medyada yayıldı. TV8’in patronu Acun Ilıcalı ise Nagihan’ın tedavisinin devam ettiğini açıklayarak hayranlarının rahat bir nefes almasını sağladı. Nagihan’ın bacağındaki şişliğin inmesini beklediklerini açıklayan Acun Ilıcalı net bir bilgi vermemişti. Survivor All Star 2024’ün en başarılı performansa sahip yarışmacısı konumunda bulunan Nagihan Karadere’nin yüzde 76’lik performans listesi bulunuyor. Kırmızı takımın kilit yarışmacısı konumunda olan Nagihan’ın geri dönmesi için yapım ekibi çaba gösteriyor.

Acun Ilıcalı’dan kritik uyarı

Survivor Nagihan Karadere’nin sağlık durumuyla ilgili tartışmaların büyümesinin ardından Acun Ilıcalı yeni bir açıklama yaptı. Survivor Ekstra programına telefonla bağlanan TV8’in patronu Nagihan Karadere’nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Nagihan’ın dizinde hasar meydana geldiğini belirten Acun Ilıcalı, ‘’Nagihan dizindeki hasarla oyunlarda oynayabilir mi yoksa oynayamaz mı sorusunun yanıtını arıyoruz. Nagihan, Survivor’a devam etmek istediğini söylüyor. Lakin, doktorlar ile görüşmemiz sürüyor. Nagihan’ın dizinde kalıcı bir hasarın meydana gelebileceğini söylemeleri halinde bunu riske edemem. Daha fazla reyting alacağız diye Nagihan’ın dizinde kalıcı hasar oluşmasına müsaade etmemiz söz konusu olamaz. Bu yüzden bekleme aşamasındayız. Doktorların kararına göre hareket edeceğiz’’ ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı, Survivor Nagihan’ın durumunun bu hafta içerisinde netlik kazanacağını belirtti.