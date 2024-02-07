Survivor’da Turabi bıraktı! Turabi Çamkıran 2024 All Star’ı sakatlığı nedeniyle bıraktı!

Survivor’da son dakika sürprizi! Survivor’da Acun Ilıcalı Turabi’nin programı bıraktığını ifade etti. sAkatlığı nedeniyle Survivor’a veda eden isim Turabi oldu. Acun Ilıcalı hüzünlü bir şekilde Turabi’nin durumunu anlattı!

Turabi’nin durumuyla ilgili açıklama geldi!

Yıllar sonra Survivor’a katılan Turabi için açıklama geldi. Ciddi başarılar elde eden Turabi, zaman zaman gerilimler yaşasa da geçtiğimiz hafta sakatlığı olan Turabi, yaklaşık 5 gün boyuncu doktoru ve Turabi görüştü. 5 günün sonunda Turabi’den gelen haber iyi değil! Son dakika Turabi’den kötü haber! Turabi Survivor’a veda etti!

Kırmızı takım açısından erken veda diyen Acun Ilıcalı, sağlık Survivor’da en önemli şey diyerek Turabi’nin kendi isteğiyle bıraktığını ifade etti!

Nihat Altınkaya gelişmesi geldi!

Survivor’ı bırakan bir diğer isim Nihat altınkaya’dan haber geldi. Acun Ilıcalı Nihat Altınkaya’nın eski sağlığına kavuşacağını ve 6 aylık tedavi olacağını açıkladı.

Survivor’da Avatar Atakan Turabi yerine kırmızı takıma dahil oldu!

Survivor’da mavi takıma ise Hilmi Cem İntepe geldi.

Kırmızı takıma kadın yarışmacı Sema Aydemir dahil oldu.