Şok marketlerine boykot şoku! Şok market neden boykot ediliyor!

En çok alışveriş yapılan alışveriş merkezlerinden biri olan Şok marketlere boykot şoku yaşanıyor. Sosyal medyadan şok marketlere boykot Türkiye gündemine girdi!
Şok marketler neden boykot ediliyor!
Şok marketler, Starbucks ürünlerini satıyor diye boykot ediliyor. Sosyal medyadan bir sayfanın paylaştığı Şok marketlere Starbucks ürünü geliyor haberleri sonrası Şok marketler sosyal medyada boykot kararı aldı. Twitter üzerinden şokboykot etiketiyle Türkiye gündeminden düşmüyor!
Şok marketler Starbucks ürünleri satıyor mu?
Şok marketlerde Starbucks ürünleri satılıyor. Hem web sitesinden hem marketlerde Starbucks ürünleri satışı mevcut. Ancak Starbucks ürünleri ne zaman geldi, ne zamandır satılıyor merak ediliyor.
Sosyal medyada “Biz boykot için elimizden geleni yapmaya çalışırken Şok market zinciri, Starbuck ürünlerini satmaya başladı.” açıklaması yapılarak Şok marketler boykota davet edildi. Ardından da kitleler boykota devam etti.
Konuyla ilgili Şok marketlerden herhangi bir açıklama yapılmadı.
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