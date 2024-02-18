Erkekler futbolda 1959’dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen takım hangisidir?
A- Samsunspor
B- Malatyaspor
C- Aydınspor
D- Orduspor
Doğru Cevap A Samsunspor
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