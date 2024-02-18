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Kadıköy Gazetesi

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Saz çalan kimselere verilen ad hangisidir?

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Yusuf İpek 26 yaşında, aslen Batmanlı ve şuan Batman’da yaşıyor. Bartın Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümü mezunu olan Yusuf bey şuan KPSS sınavına hazırlanıyor.

Saz çalan kimselere verilen ad hangisidir?

A- Sazi

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B- Sazkeş

C- Sazbaz

D- Sazende

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berkay
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