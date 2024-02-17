İBB Adayı Murat Kurum: Dünya şehirlerinin gıptayla baktığı ’İstanbul Taksi’ markasını oluşturacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezi’nde taksi şoförleri ile bir araya geldi. İstanbul’da düğüm haline gelen taksi problemini çözeceklerini belirten Kurum, “Biz, hem taksicimizi hem de İstanbulluları ‘Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul’ diyerek rahatlatacağız.” dedi. Kurum, taksi şoförlerinin taleplerinin farkında olduklarını belirterek, “Buradan taksici esnafımıza sözümüzü veriyoruz.

Biz İstanbul’un ulaşım yükünü üstlenen siz değerli emekçi kardeşlerimizin boğuştuğu tüm sorunları teker teker çözeceğiz.” diye konuştu. Murat Kurum, halihazırda kullanılan aplikasyonların çeşitliliğine de dikkat çekti ve daha sistemli bir düzen hedeflediklerini, “İstanbul’da taksi işletim mantığını kökten değiştireceğiz, karmaşayı tamamen gidereceğiz.

Şu anda hepiniz taksinizde ayrı ayrı yazılımlar kullanıyorsunuz. Vatandaş da farklı onlarca aplikasyon kullanıyor. Biz ilk iş olarak; şu anda kullandığınız tüm dijital tüm sistemleri; ‘Merkezi Taksi Sistemi’ çatısı altında birleştireceğiz.” ifadeleri ile dile getirdi.

Mevcut yönetimin taksi işletmeciliğini gelir kapısı olarak kullanmaya çalıştığını söyleyen Kurum, “Bunun arkasında CHP’li İBB yönetiminin taksicilerimizi bir rant kapısı olarak görmesi yatıyor. Büyükşehir belediyesi de taksiyi bir gelir kapısı olarak görmemelidir, göremez, bizim dönemimizde görmeyecektir. Yine vatandaş cephesinden baktığımızda; bu iş öyle bir sistematik şekilde düzenlenmelidir ki; benim İstanbullu kardeşim, taksi hizmetini istediği yer ve zamanda alabilmelidir.” diyerek, taksicilerin yaşadıkları tüm sorunları çözeceklerini aktardı.

“Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul diyeceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar’da taksici esnafı ile bir araya geldi. Yaşanan taksi probleminin hem vatandaşların hem de taksicilerin lehine çözeceklerini belirten Kurum, “Bugün İstanbul’da yaklaşık 20 bin taksimiz var. Günde 1,6 milyondan fazla yolcuyu taşımaya çalışıyorsunuz. İstanbul’un bu yükünü almak için çaba sarf ediyorsunuz ama her geçen gün bu yük bir kat daha artıyor. Şundan hiç şüpheniz olmasın: Biz, hem taksicimizi hem de İstanbulluları ‘Uğraştıran

Değil Ulaştıran İstanbul’ diyerek rahatlatacağız. Biz bir yandan yeni ulaşım yatırımları yaparken bir yandan da İstanbul’un taksi sorununa dair yenilikçi ve taksi kültürünü güçlendiren çok önemli atılımlar yapacağız.” dedi.

“İBB taksicilik yapamaz, kanun bunu açıkça reddediyor”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin taksi işletmeciliğini gelir kapısı olarak göremeyeceğini vurgulayan Kurum, “Mevcut CHP’li İBB yönetimi her konuda olduğu gibi taksi meselesini de çözümsüz bıraktı. Bunun arkasında CHP’li İBB yönetiminin taksicilerimizi bir rant kapısı olarak görmesi yatıyor. Çıkmışlar, taksi sayısını artırmıyorlar diye partimizi suçlamaya, karalamaya, sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyorlar. Taksi sayısının artırılması için teklif verdik, UKOME reddetti algısı yaratmaya çalışıyorlar.

Bakın, işin aslı şudur: 2021 ve 2022’de, minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüşümü ile yeni taksi arzının artırılması kararları alındı. Ancak, bu yeni taksilerin entegrasyonu ve işletmeciliği konusunda mevcut yönetim tarafından yine yeterli adımlar atılmadı, sorun çözülemedi. Diğer yandan mevcut yönetim, ‘taksi sayısının artırılması için teklif verdik, UKOME reddetti’ iddiasıyla bir algı yaymaya çalışıyor. Ben, bunların niyetini size söylüyorum: İBB, taksi sayısını artırarak sorunu çözmeyi değil, kendi bünyesinde bir şirket kurarak taksi işletmeciliği yapmak istemiştir.” dedi.

Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin kanuna aykırı hareket ettiğini vurgulayarak, “İBB taksicilik yapamaz. Kanun bunu açıkça reddediyor. Ne diyor kanun? Ticari plakalar sadece ve sadece şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş gerçek kişilere tahsis edilebilir diyor. Şimdi size soruyorum. İBB gerçek kişi midir? Hayır. İBB, bir tüzel kişiliktir, bir kamu kurumudur. Bu yönetimin ihmalkarlığı yüzünden de vatandaşımızla taksicimiz karşı karşıya kalmıştır. Gerçek sorunlara gerçek çözümler üretmezseniz, gerçek belediyecilik yerine algı belediyeciliğinin peşinde koşarsanız, sadece mağduriyet üretirsiniz, vatandaşlarımızı da taksicilerimizi de üzmekten başka bir şey yapmamış olursunuz.” ifadeleriyle eleştirilerini dile getirdi.

“Taksiler rant aracı olmaktan çıkarılmalıdır”

Göreve geldiklerinde sorunu nasıl çözeceklerini anlatan Kurum, “Her şeyden önce; taksilerimiz İstanbullulara hizmet aracıdır ve acilen bir rant aracı olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun yanında; Büyükşehir belediyesi de taksiyi bir gelir kapısı olarak görmemelidir, göremez, bizim dönemimizde görmeyecektir. Yine vatandaş cephesinden baktığımızda; bu iş öyle bir sistematik şekilde düzenlenmelidir ki; benim İstanbullu kardeşim, taksi hizmetini istediği yer ve zamanda alabilmelidir. Yani taksici ve vatandaşın en yüksek şekilde memnun olduğu, çözüm ortağı olduğu, paydaş olduğu bir süreci işleteceğiz, işletmek zorundayız. Bizler vatandaşımızın güvenli ve konforlu ulaşım hakkını kullanabilmesi için her türlü tedbiri almakla yükümlüyüz. Bu tedbirleri alırken de taksicilerimizi mağdur etmemek için elimizden geleni yapmak, öncelikli vazifemiz.” diyerek, 31 Mart sonrası izleyecekleri yolu açıkladı.

“Tüm dijital sistemleri ‘Merkezi Taksi Sistemi’ çatısı altında birleştireceğiz”

Megakent sakinlerinin kaliteli taksi hizmeti alması için çalışacaklarını söyleyen Murat Kurum, “İstanbul’da taksi işletim mantığını kökten değiştireceğiz, karmaşayı tamamen gidereceğiz. Çünkü

İstanbulluların yüksek kaliteli taksi hizmeti alması, taksicimizin en iyi şekilde vazifesini ifa etmesi için; doğru bir işletmecilik şarttır. Şu anda hepiniz taksinizde ayrı ayrı yazılımlar kullanıyorsunuz. Vatandaş da farklı onlarca aplikasyon kullanıyor. Sonra işler karmakarışık hale geliyor. Biz ilk iş olarak; şu anda kullandığınız tüm dijital tüm sistemleri; ‘Merkezi Taksi Sistemi’ çatısı altında birleştireceğiz.” sözleri ile yeni bir taksi sistemi kuracaklarını aktardı.

Vatandaşın talebine yetecek kadar taksi imkânı sağlamak için adımlar atacağını belirten Kurum, “Taksi sayısında bir eksiklik varsa, ihaleler yaparak taksi eksiğini şehrimizin ihtiyaçlarına göre gidereceğiz. Plakalar konusu sürekli olarak gündeme geliyor. Sizlerin, ailelerinizin gönlü rahat olsun. Biz nasıl Bakanlığımız döneminde buna ilişkin kanuni bir düzenleme hazırladıysak; Büyükşehir’in mührünü aldığımızda da yine çözüm getiren bir anlayışla hareket edeceğiz. Bin bir güçlükle edindiğiniz, ihalelere girerek aldığınız bu hakkın sonuna kadar savunucusu olacağız.” dedi.

“Dünya şehirlerinin gıptayla baktığı ’İstanbul Taksi’ markasını oluşturacağız”

İstanbul’da taksi hizmetlerini, dünya şehirlerinin gıptayla bakacağı bir markaya dönüştüreceklerini vurgulayan Kurum, “İhtiyaç olan taksi duraklarımızı da İstanbul’un kimliğine, duruşuna yakışır bir mimari ile yenileyeceğiz. Benim taksici kardeşim, nasıl taksisinde konforu sağlayacaksa; bu kardeşiniz de sizin dinlendiğiniz, müşteri beklediğiniz mekânları en konforlu hale getirecek.” sözleriyle, işe taksi duraklarından başlayacaklarını anlattı. Kurum, konuşmasına, “Bizim tüm bu anlattıklarımızla ulaşmak istediğimiz bir hedef var.

Hep birlikte; ‘İstanbul Taksisi’ markasını oluşturacağız. Bu bakımdan her yönüyle bir İstanbul Taksisi anlayışını yerleştirmemiz gerekiyor. Bunu sağlayarak diğer dünya şehirlerinin gıpta ile bakacağı bir taksicilik anlayışını şehrimize kazandıracağız. Bunun için de her önüne gelenin taksicilik yapamadığı bir anlayışı, bir sistemi yerleştireceğiz.” diye devam etti.

Taksici esnafını şehre marka katan bir konuma getirmek için çabalayacaklarını belirten Kurum, “Sizlere eğitim programları, dil kursları desteği, taksi konforunun artırılmasına dair çok farklı alanlarda destekler vereceğiz. Bizim taksicimiz bunu hak ediyor. Biz de sizin hak ettiğiniz bu saygınlığa ulaşmanızı temin etmek için, bir kardeş gibi çalışacağız. Bu meslek en yüksek standarda ulaşana kadar, sizler hem madden, hem de manen kazanana kadar; bizden razı olana kadar çalışacağız, çalışacağız.” dedi.

Konuşmasında İzmir’de katledilen taksici Oğuz Erge’yi hatırlatan Kurum, “Merhum taksicimiz, bir insanlık vazifesini yerine getirerek, yolda kalmış, ihtiyaç sahibi olarak gördüğü bir şahsa insani duygularla yardım elini uzatmıştı. Ben tekrar kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Maalesef büyükşehirlerimizde, taksicilerimiz zaman zaman böylesi şiddet eylemlerine maruz kalıyorlar.” ifadeleri ile taksicilere yönelik saldırıları kınadı.

Murat Kurum’un taksici esnafıyla bir araya geldiği programa; Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ak Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve taksici esnafı da katılım gösterdi.