Meteoroloji son dakika 77 ile uyarı! Kar için tarih verdi! Kar bekleyenler dikkat!

Meteoroloji son dakika uyardı. Meteoroloji genel müdürlüğü soğuk havalarla ilgili açıklama yaptı. Kar yağacak mı? İstanbul’a kar ne zaman gelecek belli oldu. İşte meteoroloji son dakika uyarıları!
30 saat yağış var!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere bir çok ili uyardı. İStanbul’da 15 Şubat tarihi ile 16 Şubat tarihleri arasında 30 saat yağış bilgisi verdi. An itibariyle İstanbul üzerinden ağır geniş yağış kütlesi görünüyor. Poyrazla hava üşütücülüğü daha da artacak. Yarın ise son dakika uyarı verildi.
Yarın hava buz tutacak!
İstanbul için cuma günü dondurucu soğuk uyarısı yapıldı. Şu an için 7 derece olan hava sıcaklığı 16 Şubat cuma günü için 3 derece olarak aktarıldı. Meteoroloji kar ile ilgili de açıklama yaptı!
İstanbul Şubat ayı için kar beklentisini bitirdi!
Son gelen meteorolojik verilere göre İstanbul şubat ayı için kar beklentisini kapattı. İstanbul’a Şubat ayında kar yağmayacak. Ancak MArt için ayrı bir uyarı geldi.
77 ile uyarı!
Meteoroloji genel müdürdlüğü bugün için 77 il gri gökyüzü ve yağmur uyarısı yaptı. Perşembe günü 77 ilde yağmur bekleniyor.
Meteoroloji son dakika uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çığ tehlikesi ve kuvvetli yağışlar için uyarıda bulundu. Ege bölgesinde sıcaklığın 3-6 derece azalacağını ifade eden Meteoroloji, “Ülkemizin genelinde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerinde mevsim normellerin üzerinde seyretmeye devam ediliyor” dedi.
Gün içerisinde Ege ve Marmara yağış alacak. Ancak Doğu için kar uyarısı bir kez daha yenilendi.
Mevsim normelleri üzerinde yağış alacak iller şu şekilde!
Adıyaman
Şanlıurfa
Gaziantep
Diyarbakır
Elazığ
Malatya
Tunceli
Bingöl
Batman
Mardin
Şırnak
Hakkari
Kahramanmaraş
İlgili Haberler
Şile İlçe sınırları dahilinde yaşanan yaz yoğunluğu ve nüfus artışı nedeniyle Şile Kaymakamlığına bağlı Polis ve Jandarma kuvvetlerinin kısa zaman içerisinde yaptığı çalışmalarda kamu düzeninin sağlanması ve suç ve suçlularla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları hakkında Kaymakamlık Sosyal Medya Hesabında İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya imzalı bilgilendirme paylaşıldı. Polis […]
Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olan 21.Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Güldestan’a seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Güldestan’ın müzikleri Mercan Dede’ye, reji ve koreografisi Beyhan Murphy’e […]
Marmaris Belediyesi’nin borçlarını kapatmak amacıyla bazı taşınmazlarını satışa çıkarması, kentte büyük yankı uyandırdı. Yerel gazeteci Murat Ersan, Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün bu satış sürecinde şeffaf davranmadığını öne sürerek, taşınmazların değerinin yüksek olduğunu ve sahiplerinin önceden belli olduğunu iddia etti. Ersan, satışların adrese teslim olacağını savundu. Belediye, bu iddialara karşılık olarak geçmiş dönemden kalan borçları işaret […]
Özel anların ve keyifli zamanların taçlandırıldığı gece davetleri her zaman birbirinden özel giyim tarzlarına ev sahipliği yapmıştır. Çünkü düğün, nişan veya mezuniyet balosu gibi gece davetleri herkes için özeldir. Bu özel günlerde doğru gece elbisesini seçerek eşsiz bir kombin hazırlamak aslında oldukça pratik. Ancak kombinin ana parçası olan gece elbisesini doğru seçmek kaydıyla. Özel gece […]