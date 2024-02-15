Meteoroloji son dakika 77 ile uyarı! Kar için tarih verdi! Kar bekleyenler dikkat!

Meteoroloji son dakika uyardı. Meteoroloji genel müdürlüğü soğuk havalarla ilgili açıklama yaptı. Kar yağacak mı? İstanbul’a kar ne zaman gelecek belli oldu. İşte meteoroloji son dakika uyarıları!

30 saat yağış var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere bir çok ili uyardı. İStanbul’da 15 Şubat tarihi ile 16 Şubat tarihleri arasında 30 saat yağış bilgisi verdi. An itibariyle İstanbul üzerinden ağır geniş yağış kütlesi görünüyor. Poyrazla hava üşütücülüğü daha da artacak. Yarın ise son dakika uyarı verildi.

Yarın hava buz tutacak!

İstanbul için cuma günü dondurucu soğuk uyarısı yapıldı. Şu an için 7 derece olan hava sıcaklığı 16 Şubat cuma günü için 3 derece olarak aktarıldı. Meteoroloji kar ile ilgili de açıklama yaptı!

İstanbul Şubat ayı için kar beklentisini bitirdi!

Son gelen meteorolojik verilere göre İstanbul şubat ayı için kar beklentisini kapattı. İstanbul’a Şubat ayında kar yağmayacak. Ancak MArt için ayrı bir uyarı geldi.

77 ile uyarı!

Meteoroloji genel müdürdlüğü bugün için 77 il gri gökyüzü ve yağmur uyarısı yaptı. Perşembe günü 77 ilde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji son dakika uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çığ tehlikesi ve kuvvetli yağışlar için uyarıda bulundu. Ege bölgesinde sıcaklığın 3-6 derece azalacağını ifade eden Meteoroloji, “Ülkemizin genelinde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerinde mevsim normellerin üzerinde seyretmeye devam ediliyor” dedi.

Gün içerisinde Ege ve Marmara yağış alacak. Ancak Doğu için kar uyarısı bir kez daha yenilendi.

Mevsim normelleri üzerinde yağış alacak iller şu şekilde!

Adıyaman

Şanlıurfa

Gaziantep

Diyarbakır

Elazığ

Malatya

Tunceli

Bingöl

Batman

Mardin

Şırnak

Hakkari

Kahramanmaraş