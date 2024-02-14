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Merkezi Azerbaycan’da bulunan İSBAM İstanbul Şubesi Açıldı

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İki devlet TEK MİLLET anlayışıyla her zaman Türkiye’nin yanında olan Can Azerbaycan’da faaliyet gösteren İSBAM (Azerbeycan Respublikası, İçtimai, Siyasi Prosesler ve Beynelxalp Araştırmalar Merkezi) nin İstanbul Şubesi Çekmeköy’de açıldı.

Merkezi Azerbaycan’da bulunan İSBAM Genel Başkanı Samir Adıgözelli, yönetim kurulu olarak verdikleri kararda, İstanbul Şube Başkanlığına İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız’ı layık gördüklerini açıkladı.

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KURDELEYİ, ‘YA BİSMİLLAH’ DİYEREK KESTİLER

Çekmeköy’de yeni açılan İSBAM İstanbul Şube’ sinin açılışını Genel Başkan Samir Adıgözelli ve İstanbul Şube Başkanlığına atanan Ali Rıza Yıldız kurdelayı birlikte keserek yaptılar. Açılışta bir konuşma yapan Genel Başkan Samir Adıgözelli, Azerbaycan Karabağ savaşında ve sonrasında İstanbul’da yaptığı aktivitelerle Azerbaycan’ın haklı olduğunu tüm dünyaya basın desteğiyle gözler önüne seren Ali Rıza Yıldız’ın çalışmalarından dolayı tebrik ederek ‘İlk şubemizi Türkiye’de İstanbul’da açmanın gururunu yaşıyorum.

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Ali Rıza Yıldız başkanın bu görevi layıkıyla ve başarıyla yapacağına inanıyorum. Ali Rıza başkan bundan önce yapmış olduğu çalışmalarla bunları gözler önüne serdi, kendisini tebrik ederim, ilk şubemiz hayırlı, uğurlu olsun’ dedi.

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SÜPER PROJELERE İMZA ATACAKLAR

Derneklerinin amaçları arasında, Azerbaycan’ın başka ülkelerde tanıtımını yapmak, lobiler oluşturarak faaliyetlerini yürütmek, Azerbaycan’ın haklarını savunmak, medya, turizm ve iş dünyası ilişkilerini sağlamak olduğunu belirten İSBAM Genel Başkanı Samir Adıgözelli ‘ Ali Rıza Yıldız Başkanla önümüzdeki günlerde çok değişik aktivitelere imza atmayı planlıyoruz, bizleri takip etmeye devam edin’ şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz aylarda, Genel Başkan Samir Adıgözelli ile Ali Rıza Yıldız Başkan’ın İstanbul’ da ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte, Azerbaycan Karabağ savaşında özveriyle, can siperhane çalışıp haber yapan Türk gazetecilere, tv kameramanlarına ve habercilere düzenledikleri ‘ZAFER GECESİ’nde ödüllendirilerek plaket vermeleri,  yerli ve yabancı basında geniş yer almış ve büyük yankı uyandırmıştı.

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ALİ RIZA YILDIZ BAŞKAN, AZERBAYCAN’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Gecenin ardından Azerbaycan’a davet edilen Başkan Ali Rıza Yıldız, Azerbaycan’da onbeş gün incelemelerde bulundu.  Aralarında Karabağ’ında bulunduğu yedi şehiri gezen Ali Rıza Yıldız, Vali, Meclis Başkanı, Milletvekilleri, Ana Muhalefet Parti Liderleri, Belediye Başkanları ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

‘HABERCİLERİMİZ, BİRER KORKUSUZ CENGAVERLER’

İSBAM İstanbul Şube Başkanı ve İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Yıldız ise yaptığı konuşmada ‘Bu işbirliği ile, önümüzdeki günlerde çok değişik proje ve aktivitelerimiz olacak. Can Azerbaycan’ın sesini tüm dünyaya duyuracağız, haklılığını da gözler önüne sereceğiz. Canı gönülle Azerbaycan-Karabağ savaşında görev yapan tüm meslektaşlarımı kutluyorum, hepsi birer ‘korkusuz cengaver’ gibi habercilik yaptılar’ dedi.

Açılışın ardından İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu yönetimi ve üyeleri ile çay içip bolca sohbet eden İSBAM Genel Başkanı Samir Adıgözelli, açılışın verdiği heyecanla dernek binasından mutlu bir şekilde ayrıldı.

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