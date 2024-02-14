Benzine büyük bir zam daha! Vatandaşlar isyan etti

Benzine bir zam daha geldi! Benzin fiyatları bir kez daha zamlanıyor. Yeni benzin zamları son dakika vatandaşı isyan ettirdi! İşte Benzine gelen o zaman miktarı!

Benzine dev zam!

Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha zamlanıyor. Brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar nedeniyle bu geceden itibaren geçerli benzine dev zam geliyor.

Brent petron fiyatları ve döviz artışlarının sürmesi nedeniyle benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Bu gece itibariyle dev zam!

Benzine bu gece itibariyle geçerli olmak üzere 1,79 TL zam geliyor.

Motorin fiyatlarının 2,56 TL zamlanması ardından benzine gelen zam vatandaşa isyan ettirdi. Gelen zamla birlikte motorin litre fiyatı 45 TL geçerek tarihi rekor kırmıştı.

Şimdi benzin için de tarihi rekor seviyesi geldi.

Benzine gelen zam ardından İstanbul’da benzin fiyatları 44,35 TL dayandı. Ankara’da 45,13 TL olan benzin fiyatları İzmir’de 45,35 TL olacak.

Son akaryakıt fiyatları ne kadar?

An itibariyle İstanbul’da motorin, 39,42 TL olurken, motorin 44,35 TL’den satılacak.