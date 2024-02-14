Yeniden Refah’ın Yakakent Belediye Başkan Adayı Murat Marap Oldu

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu dış ilişkiler komisyon üyesi,Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Seçim İşleri Komisyon Üyesi Murat Marap, Yakakent Belediye Başkan Adayı oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Seçim İşleri Komisyon Üyesi Murat Marap, Yakakent Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

Kendisinin de Samsunlu olması ve Yakakent’e olan sevgisinin de olduğu bilinen gazeteci Murat Marap yaptığı açıklamada; “Yakakent’i her zaman Balıkesir’in Ayvalık ilçesine benzetirim. O nedenle ki Yakakent ilçemiz turizmde Türkiye’nin tanınmış ilçeleri arasında yer alması gerekmektedir. Yakakent ilçemiz ve halkı hak ettiği hizmeti almalıdır” dedi.