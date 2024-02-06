Nagihan Karadere diskalifiye oldu! Acun Ilıcalı açıkladı! Aleyna Kalaycıoğlu diskalifiye oldu mu?

Tv8 ekranların fenomen programı Survivor All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor’da Acun Ilıcalı çıldırtan olay ortaya çıktı. Nagihan Karadere ve Aleyna Kalaycıoğlu diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı Nagihan Karadere ve Aleyna Kalaycıoğlu kovdu mu?

Survivor’da ACun’u çıldırtan olay belli oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programında yeni bölümünde patron Acun Ilıcalı çıldırdı. Nagihan Karadere ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun hem sözlü hem fiziksel kavgası Survivor All star’a damga vurdu. İki yarışmacıyı da konseyden kovan Acun Ilıcalı çileden çıktı!

Nagihan Karadere ve Aleyna Kalaycıoğlu kovuldu mu?

Acun Ilıcalı, tüm sinirli hali sonrası Nagihan Karadere ile baş başa konuştu! Çok güzel birliktelik yaşadık, yıllarca da birlikte güzelliğimiz oldu. Bunun hiç tadını kaçırmadan.. Sen her dakika olay çıkartacaksın biz devam mı edeceğiz kafanda diyerek Nagihan Karadere’yi kovdu.

Nagihan Karadere böylelikle Survivor programına veda etti!

İşte Acun Ilıcalı’nın diskalifiye ettiği anlar!

Aleyna Kalaycıoğlu kovulacak mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star’da Aleyna Kalaycıoğlu kovulacak mı merak ediliyor. Acun Ilıcalı Aleyna için henüz kovma diskalifiye haberi vermedi!