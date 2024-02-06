Başak Demirtaş İBB adaylığından çekildi! DEM partisi son dakika gelişmesi

Son dakika, İBB adayı Başak Demirtaş’ın çekildiği iddia edildi. ODATV’de yer alan habere göre, Başak Demirtaş İBB adaylığından çekildi.
Başak Demirtaş adaylıktan çekildi mi?
Dem Partisi 3 Şubat’ta İstanbul seçimlerine kendi adaylarıyla gireceklerini açıklamıştı.
9 Şubat tarihinde hem İstanbul, hem de seçime girecekleri yerlerde adaylıkları açıklayacağını açıklayan DEM partisinde son dakika Başak Demirtaş açıklaması geldi.
Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın aday adaylığı başvurusu yaptıktan aday olması bekleniyordu. Özellikle Selahattin Demirtaş’ın DEM partisine İstanbul’da parti adıyla yarışma fikrini önerdiği biliniyordu.
Başak Demirtaş çekildi iddiası!
ODA TV son dakika aktardığı bilgiye göre Başak Demirtaş’ın aday olmaktan vazgeçtiği aktardı.
DEM İstanbul’da aday çıkartacak mı?
dem partisi İstanbul’da Başak Demirtaş çekilmesi sonrası yeni bir aday çıkartıp çıkartılmayacağı şu an için görüşülüyor.
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