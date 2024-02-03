Fred ne zaman dönecek? Son dakika Fenerbahçe’den FRED açıklaması

FRED ne zaman dönecek? Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Fred için son dakika açıklaması geldi. FRED ne zaman sahalara dönecek? Fred’in sakatlığı ne durumda.

Son dakika FRED açıklaması!

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Fenerbahçe’de FRED ne zaman sahalara dönecek merak ediliyor. Galatasaray’ın puan kaybetmeden yoluna devam ettiği süreçte, Fred’den yoksun olarak maçlara çıkan Fenerbahçe’den Antalyaspor Fenerbahçe maçı öncesi FRED açıklaması geldi. FRED ne zaman sahalara dönecek? Fred’in sakatlığı son durumu ne?

FRED ne zaman sahalara dönecek?

Son dakika Fenerbahçe kulübünden FRED açıklaması geldi. FRED’in hafta içi MR’a gireceği öğrenildi. Sakatlık yaşadığı bölgeye kan enjekte edilen FRED’in daha hızlı iyileşmesi için her yol deneniyor. Ancak Fred’in hafta içi girececeği MR’dan sonra durumu iyiye gidiyorsa bu hafta düz koşulara başlayacağı açıklandı.

FRED 2 haftaya dönecek!

Fred’in 2 hafta sonra tamamen iyileşmesi için her yol deneniyor. Fred’in Antalyaspor’la lig maçı, Gaziantep’le kupa maçı ve Fenerbahçe’nin evinde oynayacağı Alanyaspor maçını kaçıracağı ve sonraki hafta sahada olacağı öğrenildi.

Krunic ve İsmail Yüksek ile yeni bir orta saha yapması beklenen Fenerbahçe’de, Fred’in dönmesiyle Krunic ve Fred ile orta sahayı yeniden yapılandıracak.