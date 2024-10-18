VAN’LI KADIN YELKENCİLER İSTANBUL’DA YARIŞACAKLAR

Türkiye’nin ilk ve tek kadın yat yelken yarışı olan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, 2016 yılından bu yana ülkemizdeki kadın yelkenci sayısını artırma misyonuyla düzenleniyor. Bugüne kadar pek çoğu yelkenle bu sayede tanışan 900’den fazla kadın yelkenci ile 60’ı aşkın kurumun yarıştığı kupa, sosyal sorumluluk yaklaşımıyla da öne çıkıyor. Her yıl “İyiliğe Yelken Açıyoruz” mottosuyla kadın veya çocuk odaklı çalışmalar gerçekleştiren saygın bir sivil toplum kuruluşunu destekleyen Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası bu yıl gelirlerinin bir bölümü ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na (AÇEV) ve Make-A-Wish Türkiye’ye destek olacak.

Riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştiren ve bu yıl 25. yılını kutlayan Make-A-Wish Türkiye Derneği, Van’da yaşayan üniversiteli genç kızların bir araya gelerek oluşturduğu yelken takımının İstanbul’daki 9. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’na katılımı için destek sağladı. Yaz boyunca Van Gölü’nde antrenmanlarını yapan genç yelkenciler, 17 Ekim’de Make-A-Wish Türkiye desteği ile İstanbul’a gelecek. Genç kızlar, 3 günlük antrenman sonrasında 20 Ekim’de düzenlenecek Kupa’da yarışacak.

Make-A-Wish Türkiye Genel Müdürü Özlem Özen “Bu özel takım, yalnızca denizde değil, hayatın her alanında sınırları aşan güçlü kadınlardan oluşuyor. Onların başarısı ve azmi, hayalleri için mücadele eden çocuklarımız için bir ilham kaynağı oldu. Make-A-Wish Türkiye olarak, çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çıktığımız bu yolda Van’dan gelen genç sporcularla yan yana olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Burgan Bank Türkiye, Wyndham Istanbul Oldcity, Jolly Tur ve Ege Tranfer bu süreçte bize destek sağladı. Kendilerine sonsuz teşekkür ederiz” dedi.

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Bu yıl Hepsiburada ana sponsorluğunda düzenlenen Kupa, sınırlarını İstanbul’un dışına taşıdı. Geçtiğimiz yıllarda Samsun ve Mersin’den gelen kadın yelkenciler Kupa’da yarışmış, Samsun Yelken Takımı geçen yıl katıldığı ilk yarışta birinci olmuştu. Bu yıl Van’ın da eklenmesiyle Kupa’nın kapsamı daha da genişledi.