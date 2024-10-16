İBB KADIN FUTBOL TURNUVASI BAŞLIYOR

Eğlence 18 Ekim 2024

Türkiye’nin en uzun soluklu ve Avrupa’nın en prestijli caz festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, bu yıl 28 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında 34. kez gerçekleştirildi. 200’den fazla müzisyenin sahne aldığı 34 konserle şehrin dört bir yanına caz müziğinin farklı renklerini taşıyan festival, 25.000 müziksevere unutulmaz anlar yaşattı. Sanatın ve sanatçının daimî destekçisi Akbank’ın […]