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İBB KADIN FUTBOL TURNUVASI BAŞLIYOR

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kadın Futbol Turnuvası başlıyor. İBB Florya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşecek turnuvanın ilk karşılaşması 17 Ekim’de oynanacak. 

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Takımını kur, turnuvada yerini al” mottosuyla planladığı Kadın Futbol Turnuvası’nın ilk maçı 17 Ekim’de gerçekleşecek. İlk maç eşleşmesi kura çekimi ile belirlenecek turnuvada tek maç usulü eleme yöntemi uygulanacak.

MAÇLAR İBB FLORYA SOSYAL TESİSLERİ’NDE YAPILACAK

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İBB Kadın Futbol Turnuvası, 6 oyuncu 1 kaleciden oluşacak 7 kişilik takımlar veya 5 oyuncu 1 kaleciden oluşacak 6 kişilik takımlar ile gerçekleştirilecek. Her takımın en az 2 yedek oyuncusu olacak. Turnuvaya 18-50 yaş aralığındaki kadınlar yer alacak. Maçlar İBB Florya Sosyal Tesisleri’nde yapılacak.

Turnuva maçlarının 30 dakikadan oluşan iki devreden 1 saat sürecek. Devreler arasında 15 dakika mola verilecek.

Turnuva Takvimi

  • 17 Ekim (Perşembe):

1.Maç

  1. Maç
  • 24 Ekim (Perşembe):

Üçüncülük Karşılaşması

Final Maçı ve Ödül Töreni

MADALYALAR TÖRENLE VERİLECEK

Turnuva sonucunda ilk üçe giren takımların oyuncuları madalya verilecek, şampiyon olan takım ise kupanın sahibi olacak. Ödüller final müsabakası sonunda düzenlenecek kupa töreninde takdim edilecek.

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