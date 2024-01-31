Beşiktaş Fenerbahçe’nin 2 yıldızını resmen istedi! Başkan izin verdi

Transferde son dakika hareketliliği! Beşiktaş, Fenerbahçe’nin 2 yıldız ismini resmen istedi. Son dakika olarak gerçekleşen görüşmelerde Başkan Ali Koç’un görüşme için izin verdiği ve anlaşma sağlanırsa gitmesine izin vereeği aktarıldı!

Beşiktaş, Fenerbahçe’nin 2 yıldızını istiyor!

Beşiktaş, Fenerbahçe’den 2 yıldızı resmen istedi. Samet Aybaba önderliğinde heyet Fenerbahçe başkanı Ali Koç’tan izin istedi. İki ismin de beraber Beşiktaş’a katılması bekleniyor. Ancak oyuncularla Beşiktaş’ın anlaşması bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa kolaylık sağlanacak ve iki isim Beşiktaş forması giyecek.

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Cuma gününe kadar açıklanacak!

Beşiktaş yönetimi ısrarla bastırması sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe’nin resmen kapısını çaldı. İşte o isim..

Beşiktaş, Kent ve Zajc istiyor!

Siyah beyazlı ekip Fenerbahçe’den Zajc ve Kent’i istedi. Son dakika gelen bilgiye göre, Beşiktaş Zajc ve Kent için her türlü kolaylığı Fenerbahçe kulübünden sağlanacağı aktarıldı.

Zajc İstanbul’da kalıyor!

Miha Zajc Fenerbahçe’de düşünülmüyor. Zajc İstanbul’da kalmak istiyor. Beşiktaş kulübüyle anlaşma sağlamazsa Miha Zajc ligin kalanında Başakşehir forması giyecek. Ancak büyük takımlarda oynamak isteyen Miha Zajc Beşiktaş yolu tutması bekleniyor. Samet Aybaba’nın çok istediği transferlerden biri Miha Zajc olduğu biliniyor.

Kent için devreye girdi!

Beşiktaş, Zajc sonrası Kent için de devreye girdi. Acun Ilıcalı’nın da transfer etmek istediği ancak bizden istekleri farklı olduğu dediği Kent transferinden vazgeçmişti. Beşiktaş Kent transferi içinde devreye girdi. Ancak sosyal medyadan gelecek Fenerbahçe’de olmayan oynamayan oyuncuların bizde ne işi var tepkisinden korkulsa da transfer yapmaması taraftarı kızdırıyor.