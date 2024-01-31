Galatasaray’da sürpriz transfer! Yarın sabah İstanbul’da olacak

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray transferde elinde olmayan şekilde bir isme imza attırıyor. Ancak büyük bir sürprizle oyuncunun yarın sabah 2 Şubat İstanbul’da olması bekleniyor.

Galatasaray’da transfer sil baştan değişti!

Sacha Boey’in satılmasıyla birlikte Galatasaray sağ bek problemi çözmeye çalışıyor. Büyük sürprizli bir transfer 2 Şubat sabahı İstanbul’da olacak. Ancak transferde son dakika duyumlar değişti.

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Zeki Çelik ve Assignon’da son dakika!

Galatasaray’ın transfer listesine aldığı Zeki Çelik ve assignon transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray’ın talip olduğu isimlere Marsilya kulübü de talip oldu.

Marsilya Zeki Çelik e Assignon’u renklerine bağlamaya çalışıyor. İki isimden birini yada ikisini birden Marsilya renklerine bağlayabilir.

Fabrizio Romano son dakika duyurduğu haber sonrası bir sürpriz daha yaşanıyor. Marsilya, Zeki Çelik ve Assignon’dan hangisini renlerine bağlarsa diğer isim Galatasaray’a gelebilir. Ancak iki isimde Galatasaray’a gelmezse yine Fabrizio sürprizi patlattı!

Jonathan Clauss yarın sabah İstanbul’da olabilir!

Marsilya’nın sağ bek transferleri sonrası sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. Marsilya Jonathan Clauss ile yolları ayırma kararı aldı. Galatasaray’ın da listesinde olan Jonathan Caluss İstanbul yolunu tutabilir.

Galatasaray’ın 2 şubat cuma sabahı Zeki Çelik, Assignon ve Caluss’dan birini renklerine bağlamış olacağı duyuruldu.