Deneme Bonusu Veren

Slot Siteleri: Hayalleri Gerçekleştiriyor
Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel Manşet

Başkan Yıldız’ın yeğeni Doruk Erol Çevik Eskrim Dünya Şampiyonu oldu

Yayınlanma:
ABONE OL

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın yeğeni Doruk Erol Çevik Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası’nda yıldız erkekler epede dünya şampiyonu oldu.

#image_title

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın yeğeni Doruk Erol Çevik eksrim de Dünya Şampiyonu oldu.

Milli gururumuz Çevik, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da devam eden Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası’nda yıldız erkekler epede  finalde Mısırlı rakibi Eslam Osama’yı 15-13 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

İLGİLİ HABER Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivalinde farklı ülkelerden çocuklar İstanbul’da olacak

#image_title

Erkekler epede ilk dünya derecesini elde ederek bir ilke daha imza atan sporcumuz geçtiğimiz aylarda Napoli’de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Eskrim Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı bronz madalya ile epede Türk eskrim tarihinin ilk Avrupa derecesine sahip olmuştu.

#image_title

MİLLİ GURURUMUZ, DORUK EROL ÇEVİK

Şampiyonluk ile tamamladığı mücadelesinde Doruk Erol Çevik, başarılı pul müsabakaları sonrası tablo-128’i maç yapmadan geçtikten sonra; t-64’te Büyük Britanyalı Sameer Sunder-Rajan’ı 15-7, t-32’de Suudi Arabistanlı Ahmed Hazazi’yi 15-8, t-16’da Kanadalı sporcu Daniel Rubin’i 15-10 ve çeyrek finalde Elisei Pisarev’i 13-12 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Sporcumuz bu turda İtalyan Federico Varone karşısında 15-10 galip gelerek altın madalya mücadelesi için Mısırlı Eslam Osama ile eşleşti. Altın madalya mücadelesini 15-13’lük üstünlükle tamamlayan sporcumuz Yıldız Erkekler Epe Dünya Şampiyonu oldu.

author avatar
Admin
See Full Bio
Ali Rıza Yıldız’ın
başkanı
Doruk Erol Çevik
Dünya Şampiyonu
eksrim de
Haberciler Federasyonu
İstanbul Gazete ve
öldü
yeğeni

İlgili Haberler

Belediye
16 Nisan 2024
İBB MECLİSİ 9. DÖNEM İLK OTURUMU İMAMOĞLU TARAFINDAN AÇILDI

İBB 9’ncu seçim dönemi ilk oturumu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden üçüncü kez başarıyla çıkan Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından açıldı.  Oturumu açmadan önce, toplam 315 kişiden oluşan İBB Meclis üyelerinin ellerini tek tek sıkan İmamoğlu, “31 Mart 2024 seçimlerinde halkımız, demokratik hakkını kullanmış ve İstanbul’u 5 yıl daha yönetmemiz yönünde bizlere vazife vermiştir. 5 yıl […]

Basında Kadıköy
09 Nisan 2024
KADIKÖY BELEDİYE MECLİSİ, MESUT KÖSEDAĞI BAŞKANLIĞINDA İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Kadıköy Belediyesi’nin 31 Mart yerel seçimler sonucunda oluşan yeni meclisinin ilk toplantısı Belediye Başkanı Mesut Kösedağı başkanlığında gerçekleşti. Kadıköy Belediye Meclisi yeni döneminin ilk toplantısını yaptı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı başkanlığında 9 Nisan Salı günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde bulunan Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya siyasi partilerin ilçe başkanları ve Kadıköylüler katıldı. Meclisin ilk toplantısında Meclis […]

Genel
09 Nisan 2024
Tatil Fotoğraflarınız: Hırsızlara Davetiye mi, Keyifli Anılar mı?

Sosyal Medyanın Hırsızlık İstatistikleri Üzerindeki Etkisi Son yıllardaki istatistikler, bayram ve ara tatiller gibi yoğun dönemlerde artan hırsızlık vakalarına dikkat çekiyor. Ancak bu artışın arkasında yalnızca geleneksel yöntemlerin değil, aynı zamanda dijital dünyanın etkisinin de olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, hırsızlar giderek daha sofistike ve planlı bir şekilde işlerini yürütüyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, […]

Genel
07 Nisan 2024
MABEL MATİZ’DEN SABA TÜMER’E ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının bu haftaki konuğu Mabel Matiz oldu. Mabel Matiz, Hann Sahne’nin ev sahipliği yaptığı, Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aşk Aşeriyorum İLGİLİ HABER Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen görevine başladı Saba Tümer, programının […]

EĞİTİMDE ÇÖZÜM!

EĞİTİMDE ÇÖZÜM!

15 – 21 Nisan 2024 Astroloji haftalık yorum: 21 Nisan Güneş, Merkür, Venüs Dikkat!

Kadikoy’s Digitized Youth Spearhead Bitcoin Revolution, Shaping Future of Turkish Economy

Kadikoy’s Digitized Youth Spearhead Bitcoin Revolution, Shaping Future of Turkish Economy

Ataşehir’de yeni belediye başkanı Onursal Adıgüzel göreve başladı..

İSTANBUL’DA EN YÜKSEK OY ORANIYLA SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANI OLDU