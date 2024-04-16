Başkan Yıldız’ın yeğeni Doruk Erol Çevik Eskrim Dünya Şampiyonu oldu

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın yeğeni Doruk Erol Çevik Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası’nda yıldız erkekler epede dünya şampiyonu oldu.

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın yeğeni Doruk Erol Çevik eksrim de Dünya Şampiyonu oldu.

Milli gururumuz Çevik, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da devam eden Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası’nda yıldız erkekler epede finalde Mısırlı rakibi Eslam Osama’yı 15-13 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

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Erkekler epede ilk dünya derecesini elde ederek bir ilke daha imza atan sporcumuz geçtiğimiz aylarda Napoli’de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Eskrim Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı bronz madalya ile epede Türk eskrim tarihinin ilk Avrupa derecesine sahip olmuştu.

MİLLİ GURURUMUZ, DORUK EROL ÇEVİK

Şampiyonluk ile tamamladığı mücadelesinde Doruk Erol Çevik, başarılı pul müsabakaları sonrası tablo-128’i maç yapmadan geçtikten sonra; t-64’te Büyük Britanyalı Sameer Sunder-Rajan’ı 15-7, t-32’de Suudi Arabistanlı Ahmed Hazazi’yi 15-8, t-16’da Kanadalı sporcu Daniel Rubin’i 15-10 ve çeyrek finalde Elisei Pisarev’i 13-12 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Sporcumuz bu turda İtalyan Federico Varone karşısında 15-10 galip gelerek altın madalya mücadelesi için Mısırlı Eslam Osama ile eşleşti. Altın madalya mücadelesini 15-13’lük üstünlükle tamamlayan sporcumuz Yıldız Erkekler Epe Dünya Şampiyonu oldu.