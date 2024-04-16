Başkan Yıldız’ın yeğeni Doruk Erol Çevik Eskrim Dünya Şampiyonu oldu

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın yeğeni Doruk Erol Çevik Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası’nda yıldız erkekler epede dünya şampiyonu oldu.
İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın yeğeni Doruk Erol Çevik eksrim de Dünya Şampiyonu oldu.
Milli gururumuz Çevik, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da devam eden Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası’nda yıldız erkekler epede finalde Mısırlı rakibi Eslam Osama’yı 15-13 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler epede ilk dünya derecesini elde ederek bir ilke daha imza atan sporcumuz geçtiğimiz aylarda Napoli’de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Eskrim Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı bronz madalya ile epede Türk eskrim tarihinin ilk Avrupa derecesine sahip olmuştu.
MİLLİ GURURUMUZ, DORUK EROL ÇEVİK
Şampiyonluk ile tamamladığı mücadelesinde Doruk Erol Çevik, başarılı pul müsabakaları sonrası tablo-128’i maç yapmadan geçtikten sonra; t-64’te Büyük Britanyalı Sameer Sunder-Rajan’ı 15-7, t-32’de Suudi Arabistanlı Ahmed Hazazi’yi 15-8, t-16’da Kanadalı sporcu Daniel Rubin’i 15-10 ve çeyrek finalde Elisei Pisarev’i 13-12 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Sporcumuz bu turda İtalyan Federico Varone karşısında 15-10 galip gelerek altın madalya mücadelesi için Mısırlı Eslam Osama ile eşleşti. Altın madalya mücadelesini 15-13’lük üstünlükle tamamlayan sporcumuz Yıldız Erkekler Epe Dünya Şampiyonu oldu.
İlgili Haberler
İBB 9’ncu seçim dönemi ilk oturumu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden üçüncü kez başarıyla çıkan Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından açıldı. Oturumu açmadan önce, toplam 315 kişiden oluşan İBB Meclis üyelerinin ellerini tek tek sıkan İmamoğlu, “31 Mart 2024 seçimlerinde halkımız, demokratik hakkını kullanmış ve İstanbul’u 5 yıl daha yönetmemiz yönünde bizlere vazife vermiştir. 5 yıl […]
Kadıköy Belediyesi’nin 31 Mart yerel seçimler sonucunda oluşan yeni meclisinin ilk toplantısı Belediye Başkanı Mesut Kösedağı başkanlığında gerçekleşti. Kadıköy Belediye Meclisi yeni döneminin ilk toplantısını yaptı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı başkanlığında 9 Nisan Salı günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde bulunan Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya siyasi partilerin ilçe başkanları ve Kadıköylüler katıldı. Meclisin ilk toplantısında Meclis […]
Sosyal Medyanın Hırsızlık İstatistikleri Üzerindeki Etkisi Son yıllardaki istatistikler, bayram ve ara tatiller gibi yoğun dönemlerde artan hırsızlık vakalarına dikkat çekiyor. Ancak bu artışın arkasında yalnızca geleneksel yöntemlerin değil, aynı zamanda dijital dünyanın etkisinin de olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, hırsızlar giderek daha sofistike ve planlı bir şekilde işlerini yürütüyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, […]
Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının bu haftaki konuğu Mabel Matiz oldu. Mabel Matiz, Hann Sahne’nin ev sahipliği yaptığı, Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aşk Aşeriyorum İLGİLİ HABER Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen görevine başladı Saba Tümer, programının […]