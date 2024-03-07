Ailesi İstanbul’u terk etmişti… Galatasaraylı isim sezon sonu kararını verecek

Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera için kritik zaman dilimine girildi. 37 yaşındaki kalecinin ailesi bir süre önce İstanbul’u terk etmişti.

Galatasaray, Avrupa Kupaları’ndan elendi. Üstüne bir de Türkiye Ziraat Kupası’nda yarış dışı kaldı. Elde sadece Trendyol Süper Lig kaldı. Muslera da son haftalarda ligdeki performansını artırdı. Kritik kurtarışlara imza atarak takımını sırtladı. Gençlere taş çıkartan Muslera’nın sezon sonu akıbeti ise merak konusu oldu. İşte Muslera’nın ailesinin İstanbul’u terk etmesinin ardında yatan gerçek ve Galatasaray’ın teklifi…

AİLESİ İSTANBUL’DAN GİTTİ

Lazio’dan Galatasaray’a 2011 senesinde transfer edilen Fernando Muslera, o gün bugündür formasını kimseye vermedi. Zaman zaman inişleri çııkışları olsa da her zaman şampiyonluk getiren kaleciler listesinde yer aldı. Ayrıca profesyonelliği ve kişiliğiyle takdir toplamayı başardı. Ancak Galatasaray taraftarını üzen bir gelişme yaşandı. Muslera’nın eşi Patricia Callero ve Dominique Muslera, Kailash Muslera, Tiziana Muslera isimlerine sahip 3 çocuğu Türkiye’den gitti.

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HABER TECRÜBELİ GAZETECİ BURHANCAN TERZİ’DEN

Gazeteci Burhancan Terzi’nin haberine göre, Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera’nın ailesi Türkiye’yi terk etti. Muslera’nın da sezon sonunda ailesinin yanına gitmesi bekleniyor. Muslera’nın, Dominique Muslera, Kailash Muslera, Tiziana Muslera isminde 3 çocuğu var.

YENİ TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Hali hazırda Fernando Muslera, Galatasaray’dan yıllık 2.5 milyon euro kazanıyor. Ancak ilerleyen yaşı nedeniyle bu rakam bazı Galatasaraylıları kızdırıyor. Bu yüzden Muslera’dan da fedakarlık yapması isteniyor. Eğer Muslera Galatasaray’ın teklifini kabul ederse 2 milyon euro karşılığında 1 yıl daha kaleyi koruyacak.

NEDENİ EĞİTİM

Muslera’nın en büyük oğlu Kailash’ın büyümesi ailede de tedirginlik yarattı. Muslera ve eşi Patricia, Kailash’ın iyi bir eğitim almasını istiyor. Bunun için memleketleri Uruguay’a dönmek ilk amaçları. Ancak yönetimin ısrarı aileyi 1 yıl daha İstanbul’da kalmaya ikna edebilir. Böylece Kailash da İstanbul’da bir okula gitmek zorunda kalacak.