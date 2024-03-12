Ramazan ayında egzersiz yapılır mı?
Ramazan ayının, soğuk havalara denk gelmesi ve viral enfeksiyonlardaki artış hepimizin kapalı ortamlarda vakit geçirmesine neden oluyor. Bu durum ise düzenli egzersiz yapan vatandaşlarımızı düşündürüyor.
Spor eğitmeni ve milli sporcu Yavuz Aktunç, ramazan ayında bilinçli beslenerek ve doğru egzersizler yaparak metabolizmanın dengesini bozmadan, kilo artışı veya kilo kaybının önüne geçerek oruç tutmanın mümkün olacağını dile getirdi. Ramazan ayı geldiğinde oruç tutan insanların bir çoğu aşırı kilo almaktan ya da kilo kaybı yaşamaktan şikayetçi olurlar. Bu nedenle rutin yaşamımızda olduğu gibi, Ramazan ayında da yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığımız olmalıdır. Aktunç, Ramazan ayında egzersiz yapacaklara tavsiyelerde bulundu.
İşte Yavuz Aktunç’un önerileri:
“Tüm gün aç kalıp, iftarda çok yemek midenin dengesini ciddi derecede etkileyecektir. Bu duruma dikkat edilmediği zaman ise sağlıklı insanlar bile zaman zaman sindirim zorlukları, mide ve bağırsaklarda aşırı gaz, ani tansiyon yükselmesi ve benzeri rahatsızlıklar yaşayabilirler. Bu nedenle iftar sofralarında yemeği oldukça yavaş yemek, hem midenizin rahatsız olmasını engelleyecektir hem de sağlık açısından yaşamınıza kalite katacaktır.
Birçok uzman diyetisyenin açıkladığı gibi, doğru ve yeterli beslenme sağlandığı takdirde, oruç tutmanın vücudu toksinlerden temizleyici etkisi olduğunu bilmemiz gerekir. Bu doğrultuda Ramazan ayında uygulanması gereken beslenme programı, en az 3, tercihen 4 öğün (Sahur, iftar açılışı, iftar yemeği, gece yatmadan önce bir ara öğün) içeriyor olmalıdır. İftar da ise özellikle enerji verecek, kan şekerini düzenleyecek ve sıvı ihtiyacını karşılayabilecek besinler seçmek daha doğru olacaktır.
Seçilen ana yemeklerin pişirilme yöntemleri de çok önemlidir. Özellikle ızgarada ya da fırında pişirilen veya haşlama yapılan yemeklerin tercih edilmesi, ilerleyen saatlerde oluşabilecek mide kramplarının, hazımsızlığının ve mide yanmalarının önüne geçecektir.
Uzun süre aç kalmamız metabolizma hızının yavaşlamasına ve vücudun enerji kaynağı olan besinlerden mahrum kalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, oruç tutarken egzersizin ne zaman, nasıl ve hangi şiddette yapıldığı oldukça önemlidir.
Ramazan öncesi düzenli egzersiz yapan kişiler Ramazan süresince egzersiz yapmayı bıraktıklarında, fiziki görünümlerinde ve kondisyonlarında olumsuz etkiler göreceklerdir. Bu etkileri en aza indirmek için, hafif de olsa egzersize devam etmek gerekir.
Egzersiz yaparken dikkat edilecek noktalar;
Yapacağınız egzersizler iftardan yaklaşık 1-1,5 saat sonra yapılmalıdır.
Yapılacak egzersiz normalde uygulanan egzersiz programının % 30-40 oranında hafifletilmiş versiyonu olmalıdır.
Ağır egzersiz yapıldığı takdirde, vücutta gerçekleşen su kaybı çok fazla olacaktır. Bu durum oruç tutmayı zorlaştırmanın yanı sıra, birtakım rahatsızlıklara da yol açabilmektedir. Bu nedenle özellikle yaşı ilerlemiş kişilerin mutlaka bilinçli bir eğitmenin hazırlayacağı programı yapmaları önemlidir.
Özellikle egzersiz yapan kişilerin sıvı kaybını dengelemek için bol su içmeleri gerekmektedir. Egzersiz sonrası toparlanmak için soda – ayran karışımı iyi bir tercih olacaktır.
Ramazan ayında evde yapılacak hafif bir egzersiz programı, düşük şiddette uygulanırsa yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olacaktır.
Beslenmede dikkat edilecek noktalar;
Hem iftarda hem de sahurda, çok fazla yemek yememek gerekir. Aniden yaşanan mide gerginliği, hem tansiyonun yükselmesine hem de nörolojik hormonların hızlı salgılanmasına yol açar. Özellikle iftariyelik olarak tüketilen şarküteri ağırlıklı besinlerden uzak durmaya özen gösterilmelidir. Ramazan pidesi bu ayın vazgeçilmezidir. Ancak minimum miktarda tüketilmesi gerekir.
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