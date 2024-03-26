Snowboard’un harika çocuğu Dağhan Güler Türkiye şampiyonu

Bursalı snowboard sporcusu 13 yaşındaki Dağhan Güler, bu yıl düzenlenen ‘Giant (geniş) Slalom’ ve ‘Slalom’ yarışlarında topladığı 455 puanla klasmanda Türkiye birincisi oldu.
Henüz 6 yaşında başladığı ve yıllar içinde adeta gönül verdiği snowboard sporunu profesyonel olarak sürdüren Dağhan Güler, bu yıl elde ettiği başarılarla gururlandırdı.
Türkiye Kayak Federasyonu’nca düzenlenen 2023-2024 Sezonu Snowboard Alpine Yarışları’nda U13 Erkek kategorisinde birinci olan Güler, Erzurum’da Erzincan’da düzenlenen Giant Slalom yarışlarını da şampiyon olarak tamamladı. Bu ay ise Kayseri’deki Giant Slalom’da ikinci olan Güler, tüm yarışlarda aldığı derecelerle toplamda 455 puanla genel klasmanda Türkiye birinciliğini elde etti.
Snowboard’ta başarılarıyla emin adımlarla ilerleyen Güler’in ilk hedefi ise milli takıma girerek Türkiye’yi dünyada temsil etmek.
İlgili Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beylikdüzü’ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde balıkçı esnafıyla bir araya geldi. Mevcut İBB yönetimi tarafından balıkçı esnafının görmezden gelindiğini belirten Murat Kurum, “Her işte olduğu gibi yine balıkçı esnafımız da çaresiz bırakılmış, göz ardı edilmiş, görmezden gelinmiş. Aynı anlayışı aslında İstanbul’un her yerinde görüyoruz. İstanbul’un neresine gitseniz bir sorun, […]
Sanatın her disiplinine kapılarını açan Akbank Sanat, bu kez bilgisayar oyunları dünyasını sanatla buluşturan ‘Dijital Sanatta Şimdi: Oyun Odası’ adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Zeynep Arınç ve Güven Çatak’ın üstlendiği sergi, 26 Mart – 18 Mayıs 2024 tarihi arasında Akbank Sanat’ta sanatseverler ve oyun tutkunları ile buluşuyor. Günümüzde bilgisayar oyunlarının hayatımızın vazgeçilmez bir parçası […]
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, “Giuseppe Verdi & Richard Wagner” Gala Konseri ile, 30 Mart 2024 günü Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverle buluşuyor… İtalyan operasının babası olarak bilinen Giuseppe Verdi ve Alman opera literatürünün en büyük bestecisi olarak anılan Richard Wagner’in tezatlıkları ve ortak noktalarının buluştuğu konserde, bu iki bestecinin şan […]
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova’daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıda en az 40 kişinin öldüğünü, 100’den fazla kişinin ise yaralandığı olayla alakalı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek geniş bir açıklama yaparak; “Rusya’ya saldırı, Türkiye’ye saldırıdır” dedi. Perinçek açıklamasında; Moskova’daki terörün arkasında bir tek Biden’ı görebiliyoruz. Üç nedenle: Birincisi, Avrupa’yı Ukrayna savaş […]