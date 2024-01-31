Sadettin Saran sonrası Aziz Yıldırım kolları sıvadı! Aziz Yıldırım dönüyor

Şampiyonluk yolunda yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe’de Sadettin Saran sonrası Aziz yıldırım’dan başkanlık hamlesi geldi.

Ali koç bırakıyor!

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Şampiyon olsa da olmasa da bırakacağı sinyallerini veren Ali Koç, resmen bırakıyor. Gerek Koç holdingde gerekse özel işleri nedeniyle Ali Koç sezon sonu başkanlığı bırakacak. Ancak Fenerbahçe’nin yeni başkanı için büyük sürprizler var!

Sadettin Saran 500 imza topladı!

Sadettin Saran 500 imza toplayarak adaylık için hiç bir engelin kalmadığı kamuoyuna sunulmuştu. Sürpriz yönetim kadrosuda şekillenirken Sadettin Saran cephesi kesin aday olduğunu duyurmuştu.

Kulislerde Bigchefs kurucusu Gamze Cizreli’nin de yönetim aday listesinde yer alacağı konuşulurken, Barış Göktürk, Erkan Güral, Hamdi Ulukaya, Nezih Barut gibi isimlerle görüştüğü öğrenildi.

Aziz Yıldırım sürprizi!

Fenerbahçe başkan adaylığı için sürpriz bir kulis bilgisi gazeteci Sercan Hamzaoğlu’ndan geldi. Aziz Yıldırım, Sadettin saran aday olur olmaz hemen başkanlığını açıklayacağını, Sadettin saran çıktığı gün Fenerbahçe’yi ona bırakmam dediği öğrenildi.

Aziz Yıldırım eski ekibiyle dönüyor!

Fenerbahçe başkanlığını 20 yıl sürdüren Aziz Yıldırım net olarak başkanlığa dönüş mesajını verdi. Aziz Yıldırım eski ekibiyle Sadettin saran’a kulübü bırakmam dediği öğrenildi. Sürpriz kadro takviyeleriyle aday olması beklenen Aziz Yıldırım kadrosuyla ilgili de kulisler gelmeye başladı.

Fenerbahçe’nin en iyi döneminin en iyi yönetici olarak lanse edilen Hakan Bilal Kutlualp’in de ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Tüm taraftar Hakan Bilal Kutlualp’li Aziz Yıldırım’ı istediği biliniyor.