Sacha Boey resmen Bayern Münih’te! Galatasaray’a rekor bonservis

Sacha Boey son dakika resmen imzayı attı. Galatasaray’da sürpriz transfer atağı. Sarı kırmızılı ekip rekor bonservis bedeliyle yıldız ismi yuvadan uçtu!

Sacha Boey resmen Bayern Münih’te!

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Dün gece İstanbul’a gelen Bayern Münih ekibi Galatasaray’ın yıldız ismi Sacha Boey ile her konuda anlaştı. Galatasarayla süren bonservis pazarlığı da sonuçlandı. Sacha Boey rekor bonservis bedeliyle yuvadan uçtu!

Bugün imza atıyor!

Bayern Münih ile anlaşan Sacha Boey, Atatürk havalimanına geldi. 12:30 uçağıyla Almanya gidecek olan Boey, 15:00’de Oberpfaffenhofen Airport havalimanında olacak.

Sacha Boey rekor bonservis!

Galatasaray ve Sacha Boey bonservis bedeli de belli oldu. Sacha Boey, 25 milyon Euro peşin ve 5 milyon Euro ekstra primle Almanya yolunu tuttu. Ayrıca Boey için sonraki satıştan %15 kar Galatasaray’a ödenecek. Galatasaray’da 25 milyon Euro kar üzerinden %15 Rennes kulübüne ödeyecek. Galatasaray’ın kasasına yaklaşık 1 milyon TL’den fazla geçecek.

Sağlık kontrollerinden geçecek!

Sacha Boey bugün Türkiye saati ile 15.00’te Münih’de olacak ve Bayern Münih için sağlık kontrolünden geçecek. Boey imza atması ardından Galatasaray’da resmi açıklama gelecek.

Transfer çalışmalarını da hızlandıracak Galatasaray, Roma’dan Zeki Çelik’i renklerine bağlayabilir.