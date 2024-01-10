Fenerbahçe durmuyor! Bonucci sonrası Benzama ve Martial’e resmi teklif

Konyaspor maçında stadyuma yetiştirilen Bonicci, bu akşam Türkiye’de olacak. Ancak Fenerbahçe’de transfer bitmiyor. Fenerbahçe Martial ve Benzama’ya resmi teklif yaptı. Fenerbahçe transferde ses getirecek isimleri getiriyor!

Fenerbahçe’de transfer hareketliliği!

Transfer hızlı başladı. Bonicci transferiyle ses getiren Fenerbahçe, iki yıldız isme daha kanca attı. İki isim için imza yakın!

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Martial Fenerbahçe’ye çok yakın!

Anthony Martial için Fenerbahçe resmen devreye girdi. 15 milyon EURO bonservis bedeli olan oyuncu için Fenerbahe kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonuyla kulübünü ikna etmek istiyor.

Anthony Martial Fenerbahçe’ye daha yakın. Fransa milli takımıyla Avrupa Şampiyonası’nda oynamak isteyen Martial, oynayabileceği bir takıa gitmek istiyor. 6 ay forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Martial, Avrupa’da kalmak istiyor. Suudi arabistan’dan gelen tüm teklifleri redeten fransız yıldız oyuncu, Fenerbahçe için 24 saate haber verecek.

Benzama sürprizi!

Fenerbahçe’den bir sürpriz transfer hamlesi de Karim Benzama’dan geldi. Fenerbahçe Bonucci transferi gibi Karim benzama için nabız yokladı. Menajeriyle girilen iletişimde Türkiye’de oynamak isteyip istemediği sorulan Benzama yeşil ışık yaktı. Anlaşırsak neden olmasın diyen benzama, Fenerbahçe ile ilk resmi teması yaptı.

Fenerbahçe MArtial transferi olmazsa, 24 saat içinde Karim Benzama’yı da indirebilir.