6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü? 130 bin mi 50 bin mi?

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen asrın felaketinde kaç kişi öldü? Kahramanmaraş da meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinde depremler sonrası 50 bin kişinin hayatını kaybettiği biliniyordu. Ancak Murat Kurum bugün katıldığı bir televizyon programında 130 bin kişinin öldüğünü ifade etti!

İBB Başkanı Murat Kurum deprem açıklaması!

Ak Parti İBB adayı Murat Kurum, “130 bin canımız gitmiş ve 11 ilde bakın deprem oldu. İstanbul 11 ile yetişir. Allah göstermesin İstanbul’a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz” açıklaması yaptı.

Ancak Murat Kurum’un yaptığı bu açıklama da en çok 130 bin kişinin öldüğü itirafı konuşuldu.

Resmi olarak depremde kaç kişi öldü?

Kahramanmaraş depreminde resmi olarak 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti.

Ancak Murat Kurum’un yaptığı açıklamada 130 bin kişinin hayatını kaybetmesi 80 bin kişiye ne oldu sorusunu akıllara getirdi.

Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı da olan Kurum, depremde 130 bin kişinin öldüğünü söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

Murat Kurum’dan 130 bin açıklaması detayı belli oldu!

Candaş tolgA Işık sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum’a “Depremlerde 130 bin kişi öldü” cümlesini tekrar sordum. “Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.” açıklaması yaptı.