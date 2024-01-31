CHP Kadıköy Belediye başkan adayı Mesut Kösedağı oldu!

CHP’nin günlerdir beklenen Kadıköy Belediye başkan adayı kim olacak sorusu cevap buldu. CHP Kadıköy Belediye başkan adayı için kim olacak sorusu cevap buldu!

Mesut Kösedağı adı öne çıktı!

CHP’den gelen son dakika bilgisine göre, CHP Kadıköy Belediye başkan adayı Mesut Kösedağı olduğu öğrenildi. Kadıköy Mesut olacak sloganıyla yola çıkan Mesut Kösedağı adaylığı resmi olarak açıklanmadı. PM sonrası CHP Kadıköy Belediye başkan adaylığı duyurulacak.

Mesut Kösedağı kimdir?

1984 İstanbul doğumlu olan Mesut Kösedağı, eğitim hayatına İstanbul’da başlamış ve ilk, orta ve lise eğitimini tamamlamıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi eğitimi almış, ardından 2018’de Marmara Üniversitesi’nde Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Askerlik görevini 2011 yılında kısa dönem olarak yerine getiren Kösedağı, bu süreçte uluslararası firmalarda reklam, satış ve organizasyon alanlarında çalışmıştır. 2013 yılında işletme sektörüne adım atan Kösedağı, günümüzde gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin ortağıdır.

Siyasi kariyerine 2000 yılında CHP Kadıköy gençlik kolunda başlayan Mesut Kösedağı, yıllar içinde önemli görevler üstlenmiştir. 2003 yılında Kadıköy gençlik kolu yöneticiliği, 2004 yılında Kadıköy gençlik kolu başkanlığı, 2005 yılında İstanbul il gençlik kolları yöneticiliği, 2007-2010 yılları arasında CHP Kadıköy ana kademe yöneticiliği gibi görevlerde bulunmuştur. Ayrıca kurultay delegeliği, il delegeliği, Kadıköy ilçe delegeliği ve gençlik kolları kurultay delegeliği gibi önemli siyasi pozisyonlarda yer almıştır.

2014-2019 döneminde Kadıköy ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevini başarıyla yerine getiren Kösedağı, mecliste yaptığı çalışmalarla özellikle toplu taşıma ve ulaşım konularında dikkat çekmektedir. Şu anda Kadıköy ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak görev yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk babası olan Mesut Kösedağı, İstanbul’un sosyal ve politik hayatına katkıda bulunmaya devam etmektedir.