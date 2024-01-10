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Muğla’da deprem! Son dakika 11 Aralık son depremler Datça, Marmaris, Bodrum sallandı

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Muğla’da deprem. Son dakika 11 aralık 2024 son depremler! Muğla’da şiddetli bir deprem oldu. Son depremler 11 Aralık 2024 perşembe deprem oldu!

Muğla’da deprem son dakika!

Son dakika Muğla’da şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son dakika Muğla depremi duyurdu. Datça, Marmaris ve Bodrum depremi şiddeti hissetti.

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Son dakika deprem nerede oldu?

Son dakika Merkez üssü Ege denizi olan 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Muğla merkez, Datça Marmaris ve Bodrum depremi şiddetli hissetti.

Deprem sonrası Datça, Marmaris ve Bodrum da vatandaşların sokağa indiği görüldü.

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berkay
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