Hükümetin Yerel Seçim Öncesi En Büyük Kozu: Genel Af Meclis Hazırlığı Tamam, Detayları Belli Oldu!

Hükümetten bir süredir beklenen genel af kararıyla ilgili, tarih olarak 2024 yerel seçimlerinin hemen öncesi gösterildi. Genel Affın Meclis’ten geçeceği tarih ve bilinmeyen detaylar…

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’de 8. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu paketin, özellikle mahkumlara genel af ve infaz düzenlemeleri konusunda kamuoyunun dikkatini çektiğini belirten Tunç, paketin 60’tan fazla maddeden oluştuğunu ve henüz kesinleşmediğini ifade etti. Milletvekillerinin bu taslak üzerinde değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu belirterek, paketin son halinin Meclis’in takdirinde olacağını vurguladı.

Tunç, denetimli serbestlikle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. 2 yılın altında hüküm giyen kişilerin, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik süreçlerini hesaba kattığımızda, cezaevinde kalmadan tahliye olabildiklerini ve bu durumun toplumda cezasızlık algısı yarattığını dile getirdi. Bu nedenle, denetimli serbestliğin süresini otomatik olarak 1 yıl olarak belirlemek yerine, hükümlünün koşullu salıverilme süresinin belirli bir oranını (örneğin beşte birini) kapsayacak şekilde düzenleme yapılmasını önerdi.

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8. Yargı Paketi’nin içeriği hakkında bazı detaylar da paylaşıldı. 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren evlenen kadınlar, eşlerinin soyadını taşımak yerine kendi soyadlarını kullanabilecekler. Annelere, çocukları ile babalar arasındaki soy bağını reddetme davası açma hakkı tanınacak. Çocuk evlat edinme durumlarında, evlatlık çocuğun kimliğine ana ve baba olarak evlat edinen kişilerin adları yazılabilecek.

Bunun yanı sıra, hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarı 30 TL’den 100 TL’ye yükseltilecek ve doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarılacak. Ayrıca, hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmeleri sağlanacak, bu da her hükümlünün cezasının en az yüzde 40’ını cezaevinde geçirmesini gerektirecek.

0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler, ağır bir hastalık veya engellilik durumları, yaşlılık veya başka zorlayıcı koşullar altında olanlar için koşullu salıverilme süresi düzenlemeleri getirilecek. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan düzenlemelere de değinilecek. Yeni yargı paketi, Meclis’in açılışıyla birlikte görüşülmeye başlanacak ve bu süreçte, paketin içeriğinde yapılacak değişiklikler ve eklemelerle son şeklini alması bekleniyor. Bakan Tunç’un açıklamaları, toplumda geniş bir yankı uyandırmış durumda, özellikle adalet sistemine yönelik reformların ve ceza yargılamalarındaki düzenlemelerin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.