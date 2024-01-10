Kadıköy Belediyesi Başkan A. Adayı Eğitimci Hasan Karaman ile Yerel Yönetimde Değişim Başlıyor

Kadıköy’e Yepyeni Bir Bakış:

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yerel seçimlerde eğitimci bir adayın ilk defa yer alışı, Hasan Karaman’ı farklı kılan unsurlardan biri. Kadıköy halkına eğitim ile kucak açan Kadıköy Belediyesi A. Adayı Hasan Karaman, eğitimde uzmanlığı ile yerel yönetimde yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

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Tarihi Bir An: Kadıköy Belediyesi’ne Eğitimcilik Perspektifi Geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kadıköy’deki aday adayları arasında ilk defa bir eğitimci adayın yer alması, Kadıköy’ün siyasetteki geleneklerini değiştirecek nitelikte bir adım olarak değerlendirilmekte. Hasan Karaman, 25 yılı aşkın süredir eğitim sektörünün içerisinde yer alıyor, Öğretmenlikten, idari müdürlük ve yöneticiliğe, insan kaynakları yönetiminden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki Eğitim Şube Müdürü statüsünü kapsayan kariyer geçmişinde eğitim ve insan odaklı yaklaşımı ile hareket ediyor. Uzun yıllara dayalı eğitimdeki birikimi ve deneyimi ile Kadıköy’ü daha eğitimci bir bakış açısıyla yönetmeyi hedefliyor.

Eğitim Odaklı Yönetim: Yenilik ve Değişim Başlıyor

Kadıköy Belediyesi Başkan A. Adayı Hasan Karaman, eğitim odaklı projeleriyle Kadıköy’ü sadece bir yerel yönetim değil, aynı zamanda bir öğrenim merkezi haline getirme hedefinde. Modern okullar, çağdaş eğitim ortamları ve toplumsal bilinci yükselten eğitim kampanyaları ile Kadıköy’ü daha eğitimci bir perspektifle yönetmeyi vaat ediyor.

Kadıköy, eğitimde öncü olmak için hazır!

İnovasyon, teknoloji, gençlik merkezleri Ar-Ge çalışmaları, proje tabanlı bilimsel araştırma çalışma merkezleri ile gençliğe yön vermeye geliyor.

Eğitimde Çocuklara Odaklanmak: İlk Adım Çocuklarımızın Eğitimi

Kadıköy Belediyesi Başkan A. Adayı Hasan Karaman, eğitimin temelinin çocuklardaki erken dönem eğitiminden geçtiğine inanıyor. Bu doğrultuda Kadıköy’de, çocukların eğitimine odaklanarak, onların gelişimine destek olacak projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Yenilikçi eğitim metotları ve çağdaş öğrenim ortamlarıyla Kadıköy’ü, eğitimde model bir ilçe haline getirmek için üstün çaba sarf edeceğini duyuruyor.

Öğrencilerimize Vizyon Kazandırmak, Girişim ve Ar-Ge Projelerine Destek Vererek, Eğitim Standartlarını Yükseltmek

Kadıköy’deki ortaöğretim, lise ve üniversite eğitimi gören çocuklarımıza vizyon kazandırmak, girişim ve Ar-Ge projelerine destek vererek, eğitim standartlarını yükseltmek. Öğrenci ve öğretmenlerin daha uluslararası proje ve akademik hayatlarında verim elde edebilecek alt yapıları oluşturmak. İş birliktelikleri ve çözüm odaklı yaklaşım metotlarımız ile teknolojik altyapının güçlendirilmesi, eğitim materyallerinin karşılanması, modernleştirilmesi ve okullar ile ilgili diyaloglarımızın etkisini yükselterek geleceğe emin adımlar ile yürümelerini hedefliyor. Aynı zamanda kreş ve yuvalar da “mutlu çocuklar, mutlu aileler” programları ile kapsamlı projelere imza atmayı temenni ediyor.

Toplumsal Bilincin Artırılması İçin Eğitim Kampanyaları

Eğitimci kimliğiyle toplumsal bilincin artırılmasını sağlamak adına çeşitli eğitim kampanyalarını hayata geçirecek olan Kadıköy Belediyesi Başkan A. Adayı Hasan Karaman, Kadıköylüler arasında eğitim bilincini yükseltmeyi, bilinçli ve her konuda duyarlı bir toplum ile Kadıköy’de yaşayan halkımızın mutluluğuna odaklanıyor.

“Her şey eğitim ile başlar” inancıyla, Kadıköy’ü çağdaş, eğitim odaklı ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıma hedefinde olan Karaman; Kadıköy’e benzersiz bir vizyon ve misyon kazandırarak, ilçeyi daha aydınlık yarınlara taşıma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Kadıköy’ü daha aydınlık bir geleceğe taşıma vizyonuyla bu süreçteki yoluna ve çabalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yetişkin Eğitimi: Her Yaştan Kadıköylüye Eğitim Fırsatları

Kadıköy Belediyesi Başkan A. Adayı Hasan Karaman; Kadıköy’de yetişkin eğitimiyle bireylerin sürekli öğrenme ve gelişme ihtiyaçlarına odaklanarak, yenilikçi programlar ve çeşitli eğitim olanakları ile Kadıköy’ün her yaştan sakinine hitap edecek bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Kadın İstihdam Eğitimleri: Güçlü Kadınlar, Güçlü Kadıköy

Kadıköy’ü daha güçlü kılmak için kadın istihdamına destek olacak programlar geliştirmeyi, mesleki eğitim kursları, girişimcilik destekleri ve iş bulma becerilerini artırmaya yönelik projelerle Kadıköy, güçlü kadınların öncülüğünde daha dinamik ve üretken bir topluluk olarak anılmasını sağlayacağını vurguluyor.

Toplum Dayanışması: Eğitimle Güç Birliği

Hasan Karaman, yetişkin eğitimi ve kadın istihdam eğitimleri aracılığıyla toplumda güç birliği oluşturmayı hedefliyor. Kadıköy’ün her kesimi, eğitimle bir araya gelerek, bilgi ve beceri paylaşımıyla güçlenecek. Toplum dayanışması, Kadıköy’ü daha yaşanabilir bir yer haline getirecek ifadeleri ile sözlerini sonlandırıyor.