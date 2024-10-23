Kadıköy’de çiçekçiler çok yoğun şekilde iş yapıyor

Kadıköy’deki çiçekçiler genellikle yoğun bir müşteri potansiyeline sahiptir. Özellikle hafta sonları ve özel günler (doğum günleri, anneler günü, sevgililer günü gibi) oldukça hareketlidirler. Çiçekçiler, çeşitli çiçek aranjmanları, buketler ve bitkiler sunar.
Bunun yanı sıra, Kadıköy’deki bazı çiçekçiler, teslimat hizmeti de sunarak online sipariş alıyor. Sosyal medya üzerinden de bunları görücüye çıkarıyor, görsel içeriklerle dikkat çekmeye çalışıyor. Yerel etkinlikler ve organizasyonlar için özel çiçek tasları bulundururlar.
Kadıköy’ün hareketli atmosferi, çiçekçilerin satışlarını olumlu yönde etkiliyor. Dükkânlar genellikle estetik ve modern bir şekilde dekore edilmek üzere, alışveriş yapanlar için özel tasarlanır.
İlgili Haberler
İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası, Queen’s Park Göynük Oteli ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, değerli üyelerine unutulmaz bir tatil deneyimi sundu. 16-19 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen bu etkinlikte, beş yıldızlı her şey dahil konseptiyle hizmet veren Queen’s Park Göynük, oda üyelerine ve ailelerine keyif dolu anlar yaşattı. Katılımcılar, otelin özel plajı, havuzları ve 7/24 hizmet sunan […]
Bildik alamete gidiyoruz kıyamete… Ülkede sürekli bir toplumsal cinnet durumu söz konusu… Hangisine üzülüp hangisine yas tutacağımızı şaşırdık. İnşallah bu son olur, temennisinde bulunup, duasını ederken bir de bakmışız ülkede infial yaratacak yeni bir vaka ile karşı karşıya kalıyoruz. Ne yapacağımızı bilemez olduk. Çaresiz ve kaygı içindeyiz. Çocuklarımız artık güvende değil. Diken üstündeyiz. İstismar… Tecavüz… […]
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Kadıköy’ün “2025-2029 Stratejik Planı”nı açıkladı. Kentsel gelişimden kültür-sanata, ekolojiden sağlığa birçok projenin hayata geçirileceğini söyleyen Kösedağı, “Projelerin ve planda yer alan tüm hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini izleme ve değerlendirme süreçlerimizle üç aylık periyotlarla takip edeceğiz” dedi. Kadıköy Belediyesi Meclisi Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalardan sonra […]
Davranış bilimleri ve sağlık alanında ülkemizin ilk tematik üniversitesi olarak yola çıkan, tıp, sağlık, bilim ve teknoloji başta olmak üzere farklı alanlara yönelik pek çok akademik çalışmanın öncülüğünü yürüten Üsküdar Üniversitesi’nin 2024-2025 Akademik Yılı törenle açıldı. Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’ndaki törenin açılış konuşmalarını Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst […]