Kadıköy’de çiçekçiler çok yoğun şekilde iş yapıyor

Kadıköy’deki çiçekçiler genellikle yoğun bir müşteri potansiyeline sahiptir. Özellikle hafta sonları ve özel günler (doğum günleri, anneler günü, sevgililer günü gibi) oldukça hareketlidirler. Çiçekçiler, çeşitli çiçek aranjmanları, buketler ve bitkiler sunar.

Bunun yanı sıra, Kadıköy’deki bazı çiçekçiler, teslimat hizmeti de sunarak online sipariş alıyor. Sosyal medya üzerinden de bunları görücüye çıkarıyor, görsel içeriklerle dikkat çekmeye çalışıyor. Yerel etkinlikler ve organizasyonlar için özel çiçek tasları bulundururlar.

Kadıköy’ün hareketli atmosferi, çiçekçilerin satışlarını olumlu yönde etkiliyor. Dükkânlar genellikle estetik ve modern bir şekilde dekore edilmek üzere, alışveriş yapanlar için özel tasarlanır.