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Ali Asker Barut’tan “Uzak Patikalar Şarkısı”

Yayınlanma:
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Şair-yazar Ali Asker Barut’un Uzak Patikalar Şarkısı adıyla yeni kitabı yayımlandı. Pikaresk Yayınevi tarafından yayımlanan kitabı şair, “Sondan bir önceki şiirler” olarak değerlendiriyor.

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Yeni kitabında kederin, gamın sesini daha da yoğunlaştıran Tunceli doğumlu şair Ali Asker Barut, şiirini, çağıyla yüzleşen, çağıyla hesaplaşan bir çizgiye getirmiş durumda.

Geçen yıllarda aynı yayınevinden  Gam Divanında Keder Şiirleri ve Bir Aynanın Buğusuna İkilikler kitabını çıkarmış olan Ali Asker Barut, kitabın arka kapağında, şair, üslup ve karakter konusundaki şiiriyle şiirinin manifestosunu şu dizelerle açıklamış okuruna: “Bir dağın üstünde / Bir mavi bir gökyüzü / Bir düş bir rüya olarak / Uçuyor kuşlar / Çocuklar ve şairler için / Hâlâ bir üslup / Bir karakter çalışan şair / Dert etme o dağa git / Bırak o gök dolsun içine”.

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Admin
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. Şarkısı
Ali Asker Barut’tan
Ali Asker Barut’un
Şair Yazar
Uzak Patikalar

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