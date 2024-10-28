İSLAMIN KILICI TÜRKİYE’DE VİZYONA GİRİYOR

İngiliz Sömürüsü ve Zulmüne Karşı Efsanevi Bir Kahramanlık Destanı “İslam’ın Kılıcı” Türkiye’de Vizyona Giriyor:
“İslam’ın Kılıcı”, 1 Kasım’da Türkiye sinemalarında izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon ve macera dolu bu destansı film, cesur bir savaşçının İslam’ın kutsal değerlerini korumak ve İngiliz sömürüsüne son vermek için çıktığı nefes kesen mücadeleyi anlatıyor.
Osmanlı’nın İngiliz sömürüsüne karşı desteğini de detaylı biçimde anlatan Malezya yapımı filmde Genç savaşçı Awang, ailesini ve köyünü tehdit eden karanlık düşmana karşı büyük bir savaşa giriyor. Atalarından miras aldığı gizemli kan bağı, ona büyük bir güç verirken, bu güç aynı zamanda ağır sorumluluklar getiriyor. Awang, savaşçı ruhunu ve inancını koruyarak, adaletin kılıcı olmaya çalışırken, İslam’ın adalet, cesaret ve onur ilkeleri ona yol gösteriyor. Film, dövüş sahneleri ve mistik unsurlarıyla izleyiciyi koltuklarına kilitleyecek.
“İslam’ın Kılıcı”, sadece bir aksiyon filmi değil, inanç ve kahramanlık üzerine kurulu bir başyapıt olarak dikkat çekiyor. 1 Kasım’da vizyona girecek bu heyecan dolu filmi sinema severlerin kaçırmaması öneriliyor.
Yapım, Büyük Galileo Film Şirketi tarafından Türkiye’ye lisanslandı.
İSLAMIN KILICI FRAGMAN LİNK
İlgili Haberler
İstanbul’un siluetine modern bir dokunuş katan Çamlıca Kulesi, İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu’nun organizasyonuyla gazetecilere unutulmaz bir İstanbul deneyimi sundu. Ali Rıza Yıldız’ın başkanlığında gerçekleşen bu anlamlı ziyaret, İstanbul’un her köşesini kuşbakışı izleme fırsatı sunarken, kulenin Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladığı kampanya da basın aracılığıyla İstanbullulara duyuruldu. Ziyarette basın emekçileri, İstanbul’a 360 derecelik panoramik bir bakış […]
İstanbul’un simgelerinden Çamlıca Kulesi, İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın organizasyonuyla gazeteciler Çamlıca Kulesinde buluştu. İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız İstanbul’un sesi olan gazeteci arkadaşlarımızla birlikte İstanbul ilimizin ve Ülkemizin en önemli teknoloji merkezinde bizlere ev sahipliği yapan Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Küçükkaptan ve ekibine teşekkür ediyorum ifadelerini […]
Geçen yıl genç bir ekip yeni bir tiyatro kurdu: Müphem Tiyatro. Çıkış oyunları Küller Küllere de bu sene 2. sezonuna giriyor. Oyunun oyuncuları İnanç Bükülen ve Dilek Güler ‘e merak ettiklerimizi sorduk. Bu ekip nasıl kuruldu, yollar nasıl kesişti? İ. B.: Oyunumuzun yönetmeni Cem Burçin Bengisu benim reklam sektöründen tanıştığım, hatta aynı menajerde olduğumuz […]
İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası, Queen’s Park Göynük Oteli ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, değerli üyelerine unutulmaz bir tatil deneyimi sundu. 16-19 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen bu etkinlikte, beş yıldızlı her şey dahil konseptiyle hizmet veren Queen’s Park Göynük, oda üyelerine ve ailelerine keyif dolu anlar yaşattı. Katılımcılar, otelin özel plajı, havuzları ve 7/24 hizmet sunan […]