İSLAMIN KILICI TÜRKİYE’DE VİZYONA GİRİYOR

İngiliz Sömürüsü ve Zulmüne Karşı Efsanevi Bir Kahramanlık Destanı “İslam’ın Kılıcı” Türkiye’de Vizyona Giriyor:

“İslam’ın Kılıcı”, 1 Kasım’da Türkiye sinemalarında izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon ve macera dolu bu destansı film, cesur bir savaşçının İslam’ın kutsal değerlerini korumak ve İngiliz sömürüsüne son vermek için çıktığı nefes kesen mücadeleyi anlatıyor.

Osmanlı’nın İngiliz sömürüsüne karşı desteğini de detaylı biçimde anlatan Malezya yapımı filmde Genç savaşçı Awang, ailesini ve köyünü tehdit eden karanlık düşmana karşı büyük bir savaşa giriyor. Atalarından miras aldığı gizemli kan bağı, ona büyük bir güç verirken, bu güç aynı zamanda ağır sorumluluklar getiriyor. Awang, savaşçı ruhunu ve inancını koruyarak, adaletin kılıcı olmaya çalışırken, İslam’ın adalet, cesaret ve onur ilkeleri ona yol gösteriyor. Film, dövüş sahneleri ve mistik unsurlarıyla izleyiciyi koltuklarına kilitleyecek.

“İslam’ın Kılıcı”, sadece bir aksiyon filmi değil, inanç ve kahramanlık üzerine kurulu bir başyapıt olarak dikkat çekiyor. 1 Kasım’da vizyona girecek bu heyecan dolu filmi sinema severlerin kaçırmaması öneriliyor.

Yapım, Büyük Galileo Film Şirketi tarafından Türkiye’ye lisanslandı.

İSLAMIN KILICI FRAGMAN LİNK

https://www.youtube.com/watch?v=4rPyl8abr8E