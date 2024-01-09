İlk defa sosyal medya da fark attı! İşte ilk anket! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı neredeyse Cumhurbaşkanlığı kadar önemli görülüyor. Siyasi çatışmaların ve siyasette yükselmenin en büyük rolü olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için ilk anket yayınlandı. İlk defa sosyal medya da o isim fark attı!

İBB başkan adaylığı yarışı başlıyor!

İstanul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum’un ismini açıklaması ardından İStanbul için Ekrem İmamoğlu’nun rakibi belli oldu. Aylar öncesinde ben rakibimi biliyorum diyen İmamoğlu, Kurum’un açıklanması ardından biliyorum dedi. Şimdi gözler Mart ayında yapılacak seçime çevrilmiş durumda! Peki ilk ankette kim önde? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mı önde?

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X’te bile fark attı!

Seçim Twitter’da yapılsa %70’le iktadara muhalefet gelir esintisi ilk defa son buldu. En çok kullanılan X adresinden ilk seçim anketi yapıldı. Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya etkisiyle fark atması beklenirken ezici bir üstünlük ortaya çıktı!

İstanbul’da iki aday arasında kalsaydınız kime oy verirdiniz?

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na mı Murat Kurum’a mı oy verirsiniz diye yapılan ankette 178.818 kişi oy kullandı. Murat Kurum oyların %61,6’sını alarak rekor kırdı. Ekrem İmamoğlu ise %38,4’te kaldı.

Kale olarak lanse edilen sosyal medya twitter’da Murat Kurum’un bu kadar oy alması seçimi neler oluyor yorumlarını beraberinde getirdi. İstanbul el mi değiştirecek merak ediliyor.

İlk anketler önemli!

Sosyal medyada Murat Kurum’un bu kadar fark atması, anketlerde ne çıkacağını merak ettiriyor. Anketler 5 bin – 10 bin Kişi arasında yapılıp sonuçlar veriliyor. Ancak X’te 178 bin kişinin katıldığı ankette Murat Kurum sonucu beklenmiyordu. Şimdi gözler Anket şirketlerine çevrilmiş durumda.