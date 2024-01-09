Deneme Bonusu Veren

Slot Siteleri: Hayalleri Gerçekleştiriyor
Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel

İndirim Listesinde Ayçiçek Yağı, Pirinç, Nohut Var… Tarım Kredi market indirimlerinde son günler

Yayınlanma:
ABONE OL

Tarım Kredi marketlerindeki indirim için son günler. 5 litre ayçiçek yağını 100 TL’nin altına almak isteyenler elini çabuk tutuyor.

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, temel gıda ürünlerinde vatandaşlara cazip indirimler sunarak dikkat çekiyor. 6 Ocak 2024 tarihinde başlayan ve 12 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek olan bu kampanya, birçok gıda ürününde uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı sağlıyor.

Ayçiçek Yağında Süper İndirim Var

İLGİLİ HABER KADIKÖY BELEDİYE MECLİSİ, MESUT KÖSEDAĞI BAŞKANLIĞINDA İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Bu kampanya kapsamında, ayçiçek yağından yoğurda, baklagillerden salça ve sucuğa kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla sunuluyor. Özellikle ayçiçek yağı, 39,50 TL gibi cazip bir fiyata düşürüldü. Ayrıca, 900 gram Tarım Kredi süzme yoğurdu da 55 TL’ye indirildi.

Aktüel Katalog Detayları

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 6 – 12 Ocak 2024 tarihleri arasındaki aktüel katalogunda, daha pek çok üründe indirimler mevcut. İndirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde:

Fasülye: 59,90 TL
Pirinç: 38 TL
Nohut: 38,50 TL
Anadolu domates salçası: 36,90 TL
Kırmızı mercimek: 32,90 TL
Tarhana: 39,90 TL
Tarım Kredi fermante kasap sucuk: 133,90 TL
Tarım Kredi tatlı biber salçası: 66,90 TL
Tarım Kredi bohça mantı: 25,90 TL

Bu ürünlerin yanı sıra, turşu ve nar ekşisi gibi ürünlerde de indirim fırsatları sunuluyor. Kampanya, bazı ürünlerde %16’ya varan indirimler ve “bir alana ikinci ürün %50 indirim” gibi çeşitli promosyonları içeriyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki bu indirimler, temel gıda maddelerine ihtiyaç duyan vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Kampanya süresince, vatandaşlar bu indirimlerden yararlanarak bütçelerine katkıda bulunabilirler. İndirimlerin sadece belirli bir süre için geçerli olduğunu unutmamak önemli.

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatları ile tüketicilere kaliteli ve ekonomik alışveriş imkanı sunuyor. Bu indirim kampanyası, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için önemli bir avantaj sağlamakta ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin topluma katkısını göstermektedir. Bu fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşların, 12 Ocak’a kadar en yakın Tarım Kredi Kooperatif market şubesine uğramaları önerilir.

author avatar
berkay
See Full Bio

İlgili Haberler

Genel
09 Nisan 2024
Tatil Fotoğraflarınız: Hırsızlara Davetiye mi, Keyifli Anılar mı?

Sosyal Medyanın Hırsızlık İstatistikleri Üzerindeki Etkisi Son yıllardaki istatistikler, bayram ve ara tatiller gibi yoğun dönemlerde artan hırsızlık vakalarına dikkat çekiyor. Ancak bu artışın arkasında yalnızca geleneksel yöntemlerin değil, aynı zamanda dijital dünyanın etkisinin de olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, hırsızlar giderek daha sofistike ve planlı bir şekilde işlerini yürütüyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, […]

Genel
07 Nisan 2024
MABEL MATİZ’DEN SABA TÜMER’E ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının bu haftaki konuğu Mabel Matiz oldu. Mabel Matiz, Hann Sahne’nin ev sahipliği yaptığı, Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aşk Aşeriyorum İLGİLİ HABER Ataşehir’de yeni belediye başkanı Onursal Adıgüzel göreve başladı.. Saba Tümer, programının ikinci […]

Belediye
07 Nisan 2024
ŞİLE’NİN GENÇ BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR KABADAYI GÖREVE BAŞLADI

31 Mart Yerel Seçimlerinde, Şilelilerin halkının desteğiyle %51.88 oy oranı ile Şile Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Özgür Kabadayı, 4 Mart Perşembe günü Şile İlçe Seçim Kurulu’ndan düzenlenen mazbatayı vatandaşlarında yoğun katılımlarıyla birlikte teslim alarak başkanlık görevine resmen başladı. ŞİLE İÇİN YENİ BİR DÖNEM   İLGİLİ HABER Seçim bitti AK Parti İftar çadırı […]

Genel
06 Nisan 2024
08 – 14 Nisan 2024 Astroloji haftalık yorum: 08 Nisan Güneş Tutulmasına Dikkat!

Haftanın en önemli olayı 08 Nisan Güneş Tutulmasıdır. Çünkü 08 Nisandaki Güneş Tutulması -1 katsayılı olup Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarını olumsuz etkileyebilir. Natal Marsı İkizler, Aslan, Yay, Kova olanlar ise çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Koç burcu NATO, Yengeç burcu Irak, Terazi burcu Suriye gibi ülkeler Güneş tutulmasından son derece olumsuz etkiler alabilir. Bu […]

Kadikoy’s Digitized Youth Spearhead Bitcoin Revolution, Shaping Future of Turkish Economy

Kadikoy’s Digitized Youth Spearhead Bitcoin Revolution, Shaping Future of Turkish Economy

İSTANBUL’DA EN YÜKSEK OY ORANIYLA SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

KADIKÖY BELEDİYESİ’NDE MESUT KÖSEDAĞI, PARTİ ROZETİNİ ÇIKARDI, GÖREVE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırmanızı istiyorum

Çiçeği Burnunda Yazar Zehra Güngör