İndirim Listesinde Ayçiçek Yağı, Pirinç, Nohut Var… Tarım Kredi market indirimlerinde son günler

Tarım Kredi marketlerindeki indirim için son günler. 5 litre ayçiçek yağını 100 TL’nin altına almak isteyenler elini çabuk tutuyor.

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, temel gıda ürünlerinde vatandaşlara cazip indirimler sunarak dikkat çekiyor. 6 Ocak 2024 tarihinde başlayan ve 12 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek olan bu kampanya, birçok gıda ürününde uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı sağlıyor.

Ayçiçek Yağında Süper İndirim Var

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Bu kampanya kapsamında, ayçiçek yağından yoğurda, baklagillerden salça ve sucuğa kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla sunuluyor. Özellikle ayçiçek yağı, 39,50 TL gibi cazip bir fiyata düşürüldü. Ayrıca, 900 gram Tarım Kredi süzme yoğurdu da 55 TL’ye indirildi.

Aktüel Katalog Detayları

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 6 – 12 Ocak 2024 tarihleri arasındaki aktüel katalogunda, daha pek çok üründe indirimler mevcut. İndirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde:

Fasülye: 59,90 TL

Pirinç: 38 TL

Nohut: 38,50 TL

Anadolu domates salçası: 36,90 TL

Kırmızı mercimek: 32,90 TL

Tarhana: 39,90 TL

Tarım Kredi fermante kasap sucuk: 133,90 TL

Tarım Kredi tatlı biber salçası: 66,90 TL

Tarım Kredi bohça mantı: 25,90 TL

Bu ürünlerin yanı sıra, turşu ve nar ekşisi gibi ürünlerde de indirim fırsatları sunuluyor. Kampanya, bazı ürünlerde %16’ya varan indirimler ve “bir alana ikinci ürün %50 indirim” gibi çeşitli promosyonları içeriyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki bu indirimler, temel gıda maddelerine ihtiyaç duyan vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Kampanya süresince, vatandaşlar bu indirimlerden yararlanarak bütçelerine katkıda bulunabilirler. İndirimlerin sadece belirli bir süre için geçerli olduğunu unutmamak önemli.

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatları ile tüketicilere kaliteli ve ekonomik alışveriş imkanı sunuyor. Bu indirim kampanyası, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için önemli bir avantaj sağlamakta ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin topluma katkısını göstermektedir. Bu fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşların, 12 Ocak’a kadar en yakın Tarım Kredi Kooperatif market şubesine uğramaları önerilir.